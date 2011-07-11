-HÜKÜMET PROGRAMI GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI TBMM (A.A) - 11.07.2011 - TBMM Genel Kurulu'nda, 61. Hükümet'in programı üzerindeki görüşmelere başlandı. TBMM Başkanvekili Sadık Yakut yönetiminde çalışmalarını sürdüren Genel Kurul'da, CHP'li milletvekillerinin andiçme işleminin ardından hükümet programı üzerindeki görüşmelere geçildi. Hükümet programı üzerindeki ilk sözü MHP Grubu adına Genel Başkanı Devlet Bahçeli aldı. Görüşmelerde, CHP adına Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti Grubu adına Grup Başkanvekili Mahir Ünal ve Adana Milletvekili Ömer Çelik söz alacak. MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural ile AK Parti Karaman Milletvekili Lütfi Elvan ise kişisel görüşlerini açıklayacak. Daha sonra, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, hükümet adına eleştirileri yanıtlayacak.