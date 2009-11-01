Hükümet, oto teyp vergisinde değişikliğe gidiyor

Amaç, yeni TV kanallarını hayata geçiren TRT'ye, ek kaynak sağlamaktı. Ama usulünde, hükümet anlaşamadı. Kamuoyundan gelen itirazlar da dikkate alındı. Vergi düzenlemesinde değişikliğe gidiliyor.CNN TÜRK'ün haberine göre, 3 Temmuz "Bakanlar Kurulu" kararıyla getirilen vergide yöntem değiştirilecek.Buna göre, yapılacak değişiklikle, vergi taşıttaki radyonun bedeli üzerinden alınacak. Taşıtın fabrika çıkış bedeli üzerinden değil.Düzenlemenin mevcut halinde uygulama geriye dönük olarak başlatılmıştı. Yani 3 Temmuz 2009'dan itibaren vergi doğmuştu. Edinilen bilgilere göre, yapılması planlanan değişiklikle uygulamanın "yürürlüğe girdiği" tarih esas alınacak.