Hükümet, oto teyp vergisinde değişikliğe gidiyor

Otomobillerdeki radyo ve teyplerden vergi alınacak. Ama nasıl? Sorunun yanıtı şimdi değişiyor. Bakanlar Kurulu kararında değişiklik gündemde.TRT çareyi bandrol satmakta buldu
Amaç, yeni TV kanallarını hayata geçiren TRT'ye, ek kaynak sağlamaktı. Ama usulünde, hükümet anlaşamadı. Kamuoyundan gelen itirazlar da dikkate alındı. Vergi düzenlemesinde değişikliğe gidiliyor.
CNN TÜRK'ün haberine göre, 3 Temmuz "Bakanlar Kurulu" kararıyla getirilen vergide yöntem değiştirilecek. Ergün'den TRT vergisi savunması
'Yeni vergi hazırlığı yok'
Buna göre, yapılacak değişiklikle, vergi taşıttaki radyonun bedeli üzerinden alınacak. Taşıtın fabrika çıkış bedeli üzerinden değil.
Düzenlemenin mevcut halinde uygulama geriye dönük olarak başlatılmıştı. Yani 3 Temmuz 2009'dan itibaren vergi doğmuştu. Edinilen bilgilere göre, yapılması planlanan değişiklikle uygulamanın "yürürlüğe girdiği" tarih esas alınacak.