"Hükümet, Orta Vadeli Plan'da teşeron işçilerle ilgili maddeyi yeni plana almadı"

Kamuda binlerce taşeron işçiyi ilgilendiren Orta Vadeli Plan'da teşeron işçilerle ilgili maddeyi yeni plana almadı. Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, planda, sendikaların tepki gösterdikleri kamuda performans sisteminin de yaşama geçirileceği belirtildi.

Hükümetin 2017- 2019 dönemini kapsayan yeni Orta Vadeli Program’da (OVP) para ve istihdam politikalarında değişikliğe gidildi. Sendikalar ve çalışanların tepki gösterdikleri kıdem tazminatı değişikliğini OVP’den çıkaran hükümet bu kez de İş Yasası’nın tümden değiştirileceği mesajı verdi.

Kamudaki binlerce taşeron işçiye kadro sözünü tutmayan hükümet, bir önceki OVP’de yer alan taşeron işçilerle ilgili maddeyi de yeni OVP’ye almadı. Yine sendikaların tepki gösterdikleri kamuda performans sisteminin de yaşama geçirileceği ifade edildi. Para politikasında ise ‘faiz koridoru’ konusunda değişikliğe gidildi.

Önceki gece Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan yeni OVP’de yer alan düzenlemeler özetle şöyle:

* Enerji ithalatının gelecek yıl 32 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor. Dönem sonunda ise enerji ithalatının 41.3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

* 23.5 milyar dolar olması beklenen seyahat gelirleri, dönem sonunda 27.7 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

Performans geliyor

* Hükümet nükleerden vazgeçmiyor. Enerjide nükleer teknoloji yatırımlarına devam edilecek.

* Kamuya personel alımına sınırlama getirilecek. Personel alımı kamu mali dengeleri gözetilerek sınırlandırılacak.

* Hükümet sendikaların tüm itirazlarına karşın kamuda performans sistemine geçecek. OVP’de ‘kamu personeline yönelik performans ölçüm sitemi geliştirilecektir’ denildi.

* Gümrük Birliği anlaşması gözden geçirilecek.

* OVP’nin ‘para politikası’ bölümünde önceki OVP’ye göre bazı değişiklikler yapıldı. Bir önceki OVP’de yer alan “esnek ve etkin likidite yönetimine imkân veren faiz koridoru çerçevesi önümüzdeki dönemde de sürdürülecektir. Ancak, küresel para politikasının sorunsuz bir şekilde normalleşmeye başlamasıyla para politikası çerçevesinde sadeleşmeye gidilebilecektir” ifadesi yeni OVP’de yer almadı.

Altın düzenlemesi

* Bir önceki OVP’de yer alan döviz satım ihalelerine ilişkin maddede de değişikliğe gidildi. Eski OVP’deki “Piyasadaki döviz likiditesini desteklemek amacıyla döviz satım ihaleleri esnek bir şekilde sürdürülecektir” ifadesi yeni OVP’de “piyasadaki döviz likiditesini dengelemek amacıyla gerektiğinde döviz alım ve satım ihaleleri esnek bir şekilde gerçekleştirilecektir” şeklinde yer aldı.

* OVP’ye göre altın olarak tutulan tasarrufların finansal sisteme çekilmesini daha cazip hale getirecek düzenlemeler yapılacak. Hayat sigortaları ve vadesi bir yılı aşan özel sağlık sigortaları geliştirilecek.

* OVP’nin ‘istihdam politikaları’ hedeflerinde de değişiklik yapıldı. Temel ve mesleki eğitim reformunun yaşama geçirileceği ve çıraklık eğitiminin zorunlu eğitim kapsamına alınacağı ifade edildi.

* OVP’ye göre esnek çalışma biçimlerine uyumu kolaylaştıracak mevzuat düzenlemeleri yapılacak. Kamuoyunda ‘kiralık işçilik’ olarak bilinen, sendikaların tepki gösterdikleri işçi kiralama yetkisi verilen özel istihdam büroları daha da yaygınlaştırılacak.

Taşeron yok

* Eski OVP’de taşeron uygulaması ile ilgili sorunların tespit edilerek çözüleceği ifade edilmişti. Yeni OVP’de sadece kamuda sayıları 750 bine ulaşan taşeron işçilerle ilgili herhangi bir düzenleme yer almadı. Hükümet, seçimler öncesinde verdiği kamudaki taşeron işçilere kadro sözünü de tutmamıştı. Özel sektördekilerle birlikte taşeron işçilerin sayısının 2 milyona yakın olduğu tahmin ediliyor.

Kıdem çıktı

* Kıdem tazminatı değişikliği OVP’den çıktı. Hükümet sendikaların ve çalışanların yoğun tepkileri üzerine kıdem tazminatı değişikliğini OVP’den çıkardı. Bir önceki OVP’de yer alan ‘sosyal taraflarla diyalog içerisinde kıdem tazminatı sistemi geliştirilecektir’ maddesi yeni OVP’de yer almadı.

* Kıdem tazminatına OVP’de yer vermeyen hükümet, buna karşın İş Yasası’nın tümden değiştirileceği sinyalini verdi. OVP’de “İş Kanunu ekonominin ihtiyaçlarına göre gözden geçirilecektir” denilmesi dikkat çekti.

"Taşeron lafını beğenmiyorum"

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asıl işi yapan herkesin kadroya geçmesi gerektiğini belirterek, “İşçilik ise işçi, memurluk ise memurluk kadrolarına geçsin. Kamuda 5 ay 29 gün çalışan geçici işçiler var. Kadın çalışanlarımızın daha büyük sıkıntıları var” dedi.

Antalya’da düzenlenen Güvenlik-İş Sendikası Başkanlar Kurulu toplantısı ve Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Seminerinde konuşan Atalay, asıl işi yapan herkesin kadroya geçmesi gerektiğini belirterek “Önümüzdeki günlerde taşeronla ilgili Başbakanımız ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanımızla bir toplantı yapılacak. Taşeron lafını beğenmediğimi ifade ettim ve başka bir isim bulmak gerektiğini söyledim” diye konuştu.

Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkan Ömer Çağırıcı ise “Bizler taşeron işçiyiz ve kamuda çalışanların devlet memurluğu kadrosuna alınmasını istiyoruz. 320 bin özel güvenlik görevlisinin 180 bini kamu kurum ve kuruluşlarında çalışıyor. Özel güvenlik görevlilerimiz 1300 liraya çalışıyor. Hastanelerde sabaha kadar çalışıp darp ediliyor” dedi.