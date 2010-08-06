T24 - Askerle hükümet arasında büyük bir restleşmeye neden olan YAŞ krizini dünya basını da yakından izliyor. İlginç yorumlar var.



Balyoz davası kapsamında hakkında yakalama kararı verilen bazı komutanların terfisi ile başlayan ardından Kara Kuvvetleri Komutanı Hasan Iğsız'ın internet andıcı nedeniyle ifadeye çağrılmasıyla büyüyen YAŞ krizine dünya basını da büyük ilgi gösterdi.



AFP "Hükümet son rauntta orduyu yendi" derken, AP, "Hükümet ordunun politik gücünün azalttı" yorumu yaptı. El Arabiya ise YAŞ kararları ile ilgili "Hükümet, orduyla savaşında yeni bir zafer kazandı" değerlendirmesinde bulundu.



İşte YAŞ kararlarına yabancı basın kaynaklarından gelen yorumlar: AFP: Hükümet son raund’da orduyu yendi. Ak Parti, orduyla yaşadığı son çekişmede galip geldi ve haklarında, hükümete karşı komplolarda yer aldığı ifade edilen generallerin terfisini engelledi. TSK, hükümetle girdiği güç savaşında bloke oldu.



AP: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, hakkında resmi bir suçlama olmamasına rağmen Orgeneral Hasan Iğsız’ı veto etti. Ayrıca Balyoz davasında adı geçen 11 ordu mensubunun terfisine de şiddetle karşı çıkıldı. Hükümet, bu şekilde ordunun politik gücünün azaldığının da altını çizmiş oldu.



Wall Street Journal: Bir dönem tüm gücü elinde bulunduran Türk ordusu, yönetimin 2008 yılından bu yana bir dizi davayla bu gücü sarsmasından bu yana savunma konumunda.



El Arabiya: Hükümet, orduyla savaşında yeni bir zafer kazandı. Ordunun elinden generallerini ve komutanlarını belirleme hakkını aldı. Atamaların ertelenmesinin sebebi, hükümetin, darbe planlarına karıştığından şüphe edilen hiçbir generalin terfisine sıcak bakmıyor olması.





