Hükümet o kanunu unutunca Genelkurmay Başkanlığı için 'kuvvet komutanlığı' şartı ikinci kez kaldırıldı!

TSK içinde örgütlenen cuntanın 15 Temmuz gecesi yaptığı darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan hükümetin 20 Temmuz'da ilan ettiği olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması uyarınca çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerden sonuncusu, ilginç bir unutkanlığı da ortaya koydu.

Son OHAL kararnamesi olarak yayımlanan (17 Ağustos 2016) 671 sayılı KHK'da, Genelkurmay Başkanı'nın kuvvet komutanlığı yapmış olması koşulunun da kaldırıldığı bildirildi. KHK'nın 8. maddesinde bu durum, şöyle kelimelendirildi:

MADDE 8- 1324 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Genelkurmay Başkanı; orgeneral ve oramiraller arasından, Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca atanır."



671 Sayılı KHK'da atıf yapılan 1324 Sayılı Kanun, Genelkurmay Başkanı'nın Görev ve Yetkilerine Ait Kanun başlığını taşıyor. KHK'daki bu hüküm uyarınca medyaya yansıyan haber ve yorumlara "hükümetin, Genelkurmay Başkanlığı için kuvvet komutanlığı yapmış olma koşulunu kaldırdığı" yansıdı.

Ancak T24'ün yaptığı tespite göre, hükümet Genelkurmay Başkanlığı için kuvvet komutanlığı yapma koşulunu kaldırma iradesini yaklaşık üç hafta önce, 25 Temmuz 2016'da yayımladığı 669 Sayılı KHK ile ortaya koydu. Ancak 669 Sayılı KHK'da, bu değişiklik sadece TSK Personel Kanunu değiştirilerek yapılmaya çalışıldı, Genelkurmay Başkanı'nın Görev ve Yetkilerine Ait Kanun'daki hüküm unutuldu.

25 Temmuz'da yayımlanan 669 Sayılı KHK'da, bugün yayımlanan 671 Sayılı KHK'da tekrar edilen hükümet iradesi şöyle kelimelendirilmişti:

MADDE 27- 926 Sayılı Kanunun 49. maddesinin 1. fıkrasının (h) bendinde yer alan "Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapmış" ibaresi yürülükten kaldırılmıştır.

669 Sayılı KHK'daki bu hükümle kaldırılan 926 Sayılı TSK Personel Kanunu'nun 49. maddesinin 1. fıkrasının "h" bendi şöyleydi:

Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz veya Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapmış orgeneral-oramiraller arasından Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca atanır..."



Hükümet, 669 Sayılı KHK ile TSK Personel Kanunu'ndan kaldırdığı "kuvvet komutanlığı yapmış olma" koşulunu, 671 Sayılı KHK ile 25 Temmuz'da unuttuğu Genelkurmay Başkanı'nın Görev ve Yetkilerine Ait Kanun'da da kaldırmış oldu.