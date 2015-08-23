Erdoğan'a seçim kararı verme yetkisi tanıyan 45 günlük süre bugün doluyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hükümet kurulamaması nedeniyle erken seçime gitme kararı verme yetkisi tanıyan 45 günlük süre bugün doluyor. 7 Haziran seçimlerinin ardından hükümet kurma yetkisini en çok oy alan parti olan AKP ’nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na veren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan , CHP ve MHP'yle görüşen AKP’nin koalisyon hükümeti kuramamasının ardından, sürenin dolmasına 5 gün olmasına rağmen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na görev vermemişti. Bundan sonraki süreçte Erdoğan anayasanın ilgili maddesi uyarınca seçimin yenilenmesi yetkisini kullanabilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 63. Hükümeti kurmak üzere AKP Genel Başkanı ve Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu'nu 9 Temmuz'da görevlendirdi.

Davutoğlu, CHP ve MHP ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı ve sürenin dolmasına 5 gün kala görevi Erdoğan'a iade etti. Bu durumda Cumhurbaşkanı'nın hükümeti kurma görevini, bir sonraki en çok oyu alan partinin genel başkanına verip vermeyeceği tartışması gündeme geldi. Ancak Erdoğan CHP’nin talep de etmesine rağmen herhangi bir görevlendirmede bulunmadı.

Erdoğan Cuma günü yaptığı açıklamada da Türkiye’nin 1 Kasım’da seçime gideceğini ilan etti.

Anayasa'nın 116. maddesi gereği, yeni seçilen TBMM'de Başkanlık Divanı seçiminden sonra 45 gün içinde Bakanlar Kurulunun kurulamaması halinde Cumhurbaşkanı, TBMM başkanına danışarak seçimlerin yenilenmesine karar verebiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimin yenilenmesine karar verdikten sonra durum, Bakanlar Kurulu'nca 48 saat içinde ilan edilecek. Yenilenme kararı Resmi Gazete'de yayımlanacak.

YSK kısaltacak

Seçimin yenilenmesi kararının alındığı günden sonra gelen 90. günü takip eden ilk pazar seçim yapılması gerekiyor ancak Yüksek Seçim Kurulu (YSK), bu süreyi 60 günde tamamlamayı planlıyor.

Geçici Bakanlar Kurulu

Geçici Bakanlar Kurulu, 45 gün içinde hükümetin kurulamaması ve cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi koşullarında oluşturuluyor.

Anayasa'ya göre, TBMM seçimlerinin cumhurbaşkanınca yenilenmesine karar verilmesi halinde, Bakanlar Kurulu çekiliyor ve cumhurbaşkanı Geçici Bakanlar Kurulunu kurmak üzere görevlendirme yapıyor.

Geçici Bakanlar Kuruluna, Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanları TBMM'deki veya Meclis dışındaki bağımsızlardan olmak üzere, siyasi parti gruplarından, oranlarına göre üye alınıyor.

Siyasi parti gruplarından alınacak üye sayısını TBMM başkanı tespit ederek başbakana bildiriyor. Teklif edilen bakanlığı kabul etmeyen veya sonradan çekilen partililer yerine TBMM içinden veya dışarıdan bağımsızlar atanıyor.

Yenileme kararının Resmi Gazete'de ilanından itibaren 5 gün içinde kurulan Geçici Bakanlar Kurulu için güvenoyuna başvurulmuyor.

Geçici Bakanlar Kurulu, seçim süresince ve yeni Meclis toplanıncaya kadar görev yapıyor.