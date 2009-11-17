Hükümet Konağı’nın kazan dairesinde patlama: 1 ölü

T24 -

Hükümet konağında meydana gelen patlamda İrfan Yıldız yaşamını yitirirken, ikisi ağır 25 kişi yaralandı. Yaralılar, Silvan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, durumu ağır olan yaralılar Diyarbakır'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.Yetkililer, patlamanın kazan dairesindeki onarım çalışması sırasında kullanılan oksijen tüpünün patlaması sonucu meydana geldiğini bildirdiler.Öte yandan, Diyarbakır Valisi Hüseyin Avni Mutlu, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Patlama nedeniyle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken çevredeki binalarda ve bazı araçlarda hasar oluştu.