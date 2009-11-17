T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Hükümet Konağı’nın kazan dairesinde patlama: 1 ölü

Diyarbakır'da Hükümet Konağı'nın kazan dairesinde meydana gelen patlamada 1 kişi yaşamını yitirirken, 2'si ağır 25 kişi yaralandı.

17 Kasım 2009 02:00

T24 - Diyarbakır'da Hükümet Konağı'nın kazan dairesinde meydana gelen patlamada 1 kişi yaşamını yitirirken, 2'si ağır 25 kişi yaralandı.



Olay fotoğrafları için - TIKLAYINIZ

Hükümet konağında meydana gelen patlamda İrfan Yıldız yaşamını yitirirken, ikisi ağır 25 kişi yaralandı. Yaralılar, Silvan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, durumu ağır olan yaralılar Diyarbakır'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Yetkililer, patlamanın kazan dairesindeki onarım çalışması sırasında kullanılan oksijen tüpünün patlaması sonucu meydana geldiğini bildirdiler.

Öte yandan, Diyarbakır Valisi Hüseyin Avni Mutlu, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Patlama nedeniyle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken çevredeki binalarda ve bazı araçlarda hasar oluştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24