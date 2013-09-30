Hükümet, Koç Üniversitesi arazisinin peşine düştü: Borcunu öde ya da çık

1995 yılında tahsis edilen ancak, 2005 yılında Orman Bakanlığı'nın mülkiyetine geçen Koç Üniversitesi'nin bulunduğu arazide kira kavgası çıktı. 8 yıldır kiracı konumuna geçen Koç Üniversitesi'nin 7 yıldır kira ödemediği iddia edilerek, 30 milyon liralık borç çıkarıldı. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın da Gezi Parkı direnişi sürecinde "Orman arazisine üniversite kurdular. O zaman niye sesiniz çıkmadı" diye eleştirdiği üniversiteye "borcunu öde ya da boşalt" çağrısı yapıldı.

1995 yılında Koç Üniversitesi’ne tahsis edilen alan, 2005 yılında İdare Mahkemesi’ne açılan dava sonucunda Orman Bakanlığı’nın mülkiyetine geçti. Bu tarihten sonra söz konusu ormanlık alanda 8 yıldır kiracı konumunda olan Koç Üniversitesi’nden alınması kararlaştırılan kira bedeli tahsil edilmediği için son çare olarak haciz ya da tahliye sürecine girilecek.

Star gazetesinin haberine göre, Koç Üniversitesi’ni tahliyenin eşiğine getiren süreç şöyle gelişti. 2005 yılında açılan dava sonucu arazinin kullanımı Orman Bakanlığı’na geçti. Bunun üzerine bakanlık, Koç Üniversitesi’nden bu alanı boşaltarak binaları teslim etmesini istedi. Ancak üniversite bu talebe itiraz ederek İstanbul İdare Mahkemesi’ne dava açtı. Üniversitenin davayı kazanması üzerine boşaltma ve tahliye durduruldu.

Bunun üzerine Bakanlar Kurulu’nda Orman Bakanlığı’nın talebi üzerine ‘Koç Üniversitesi’nden kira alınarak alanda kalması’ kararlaştırıldı. Arazinin kiralık statüsünde değerlendirilmesinin ardından Koç Üniversitesi’nden kira bedelini ödemesi istendi.

Kira bedeli en az 20 milyon lira Ancak elde edilen bilgiye göre üniversite 2005 yılından bu yana sadece 2012 yılına ait kira bedelini ödedi. 8 yıllık süre içerisinde sadece bir yıllık kira bedelini ödeyen üniversitenin kira bedelini ise 500 bin TL olarak kendisinin belirlediği belirtildi.

Hem kira bedelinin düşük gösterilmesi hem de uzun yıllar ödenmemesi üzerine Orman Bakanlığı, ekspertiz incelemesi sonucu kıymet araştırması yaptırdı. Buna göre arazinin yıllık kira bedelinin ortalama 20 ile 30 milyon TL olduğu ortaya çıktı.

Bakanlık'tan haciz sinyali

Uzman incelemesi sonrası gerçek kira bedelinin ortaya çıktığı Koç Üniversitesi arazisinin biriken kira borcunun ödenmesi için üniversite ile irtibata geçildi.

Belirlenen kira bedeli üzerinden, 2006 yılından itibaren yıllık kira bedelini Koç Üniversitesi’nden talep eden Orman Bakanlığı’nın, ödemenin henüz gerçekleşmemesi nedeniyle haciz ve tahliye işlemine başvurmaya hazırlandığı öğrenildi.

Konuyla ilgili irtibata geçtiğimiz Orman Bakanlığı yetkilileri de “Bir taşınmazın kira bedelinin ödenmemesi durumunda uygulanacak prosedür neyse o uygulanır. Yetkililer takibini yapar” diye konuştu.

Arazinin imar izni yok Sarıyer sınırları içerisindeki orman arazisi 1995’te 49 yıl süre ile Koç Üniversitesi’ne ön izinle tahsis edildi. Aynı yıl arazi "doğal sit" olarak ilan edildi. Koç’un itirazı üzerine 1997’de Koç Üniversitesi’nin de içinde bulunduğu bölge, Bahçeköy Belediye Meclisi ve İstanbul İl İdare Kurulu’nun Bayındırlık Bakanlığı’na yaptıkları teklif üzerine, Büyükşehir Belediyesi sınırları dışına çıkarılarak Bahçeköy Belde Belediyesi sınırlarına alındı.

Bu şekilde bu alandaki planlama yetkisi belde belediyesine verildi. Öte yandan alınan bilgilere göre Koç Üniversitesi’nin bulunduğu alanın imar izninin de bulunmadığı ve üniversiteye tahsis edildiği dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı itirazın da sonuçsuz kaldığı öğrenildi.