Hükümet kapılarını bürokratlara kapadı

Başbakan'ın başkanlık ettiği sağlık harcamaları ve'orta vadeli program'ın içeriğiyle ilgili toplantılara bürokratların alınmaması dikkat çekti.



Üç yıllık ekonomik program bir türlü açıklanamıyor. Aslında mayıs-haziran aylarında açıklanması gereken "orta vadeli program" için çalışmalar hâlâ sürüyor.

Hükümetin üç yıllık program için sürekli bazı verileri beklediği daha sonra programa son şekli verileceği bilgileri sızdırıldı. Ancak programa bir türlü son şekli verilemiyor. Son günlerde yapılan toplantıların sayısı da artırıldı. Önce sağlık harcamaları ile ilgili bir toplantı yapıldı. Ardından iki gün üst üste orta vadeli programın içeriğiyle ilgili toplantılar yapıldı. Bunların hepsine bizzat Başbakan Erdoğan başkanlık yaptı. Bu toplantılarda bütçede alınacak önlemler başta olmak üzere çeşitli tedbirler ele alındı.



Geçmiş toplantılarda bürokratlar vardı



Özellikle geçen hafta yapılan toplantıların ortak özelliği ise hiçbirine üst düzey bürokrat alınmaması. Geçmişte yapılan bu tip toplantıların hepsinde üst düzey bürokratlar yer alırdı. Ancak son dönemdeki toplantılara bürokratlar alınmıyor.



Geçen hafta yapılan bir toplantıya ise AK Parti'den Nurettin Canikli ile Bülent Gedikli'nin katılması dikkat çekti. Anlaşılan hükümet kemerlerin ne kadar sıkılacağı konusunda bürokrasiyi pek dinlemek istemiyor. Sizce başka bir nedeni olabilir mi?





Yıldız, enerji gündemine göre ofisini taşıyor



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın önünde duran en önemli enerji başlıkları arasında petrol bulunuyor. Irak'taki ihalelere hazırlanan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ağustos ayında Yıldız'ın gündeminde önemli bir yer aldı. Bu nedenle Yıldız, temmuz-ağustos döneminde 2 hafta kendi bakan makamı yerine TPAO'da günlerini geçirmiş ve kendi çalışma ofisini de İstanbul Yolu'ndaki TPAO binasına taşımış. Yıldız, anlaşılıyor ki enerji gündemindeki konuları böylece daha yakın markaja alıyor ve bürokratlarla birlikte çalışmayı tercih ediyor. Yıldız, şu anda ise bakanlık binasına geri taşınmış. Ancak bundan sonra ana gündem maddesinde hangi enerji KİT'i varsa, ofisini de oraya taşıyacağa benziyor.





Türkmenistan'la pasaportlu bürokrasi



Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Zafer Çağlayan'ın geçen hafta gerçekleştirdiği Türkmenistan gezisinde, Türkmen yönetiminin sıkı güvenlik alışkanlığı dikkat çekti. İki ülke yetkilileri arasında gerçekleştirilen temaslarda gazeteciler programa dahil edilemedi ve Türk bürokratlar bile resmi kurumlara giriş ve çıkışta sıkı denetimlerden geçti. Bakanlar Kabinesi adı verilen ve Türkmen devlet başkan yardımcılarının bulunduğu binaya girişleri pasaportlarla sağlanan bürokratlar, burada x-ray cihazlarından da geçirildi.



Heyet, bakanlık binasında kaldı





Güvenlik nedeniyle az kişiyle sınırlı tutulan Türk heyeti ayrıca, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov için alınan önlemlerin de "gazabına" uğradı. Bürokratlar, Türkmen Enerji Bakanı ile gerçekleştirilen resmi görüşmenin tamamlanmasının ardından bakanlıkta bir süre daha misafir edildi. Türk yetkililere bu durum, başkanlık binasının tadilatta olması nedeniyle bakanlık binasını kullanan Devlet Başkanı Berdimuhammedov'un o sırada binada bulunmasıyla açıklandı. Heyetin bir başka zorunlu bekleyişi de Türkmen Devlet Başkanı'nın trafiğe çıkmasıyla yaşandı. Heyet, devlet başkanının trafiğe çıkmasıyla kapatılan yollar nedeniyle bir süre otelden ayrılamadı.