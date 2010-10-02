-HÜKÜMET KAMU-SEN'İ GÖRÜŞMEYE ÇAĞIRDI ANKARA (A.A) - 02.10.2010 - Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, Uzlaştırma Kurulu kararını müzakere etmek için Türkiye Kamu-Sen'i görüşmeye çağırdı. Yazıcı, Uzlaştırma Kurulu kararının ardından Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükmü doğrultusunda toplu görüşme heyetini toplantıya davet etti. Başbakanlık Merkez Binada 5 Ekim Salı günü saat 15.30'da gerçekleştirilecek toplantıya, Kamu İşveren Kurulu üyeleri ile Uzlaştırma Kuruluna başvuran Türkiye Kamu-Sen davet edildi. Hükümetin önerisini kabul eden Memur-Sen ve görüşmelerden çekilen KESK ise toplantıya çağrılmadı. Hükümet, toplu görüşmede son olarak memur maaşlarına gelecek yıl yüzde 4 artı 4 zam, ek ödeme kapsamındakilere 80 lira ek ödeme, aile yardımının birinci ve ikinci 6 aylarda 20'şer lira artırılması ve 3 ayda bir 45 lira toplu görüşme primi verilmesi önerisinde bulunmuştu. Türkiye Kamu-Sen, taban aylığa birinci ve ikinci 6 ayda 30 lira zam yapılması talebi kabul görmediği için Uzlaştırma Kuruluna başvurmuştu. Kurul, hükümetin önerisine ilave olarak taban aylığa ilk altı aylık dönem için 16, ikinci altı ay için ise 22 lira artış önermişti. Toplu görüşme heyetinin yapacağı toplantıyla toplu görüşme süreci tamamlanmış olacak. Memur maaşlarına yapılacak zam konusundaki son kararı Bakanlar Kurulu verecek.