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Kültür-Sanat

Hükümet Kadın filmine suç duyurusu!

Emekli din görevlisi, Hükümet Kadın filminin Mardin'in tarihi değerleri ve kültürlerine hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu

08 Şubat 2013 18:15


Mardin'de, "Hükümet Kadın" filmi hakkında kentin tarihi ve kültürel değerlerine hakaret edildiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

Mardinli emekli din görevlisi Salih Eldemir, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusundan sonra adliye çıkışında basın açıklaması yaptı.

Filmde Mardin'in tarihi değerleri ve kültürlerine hakaret edildiğini öne süren Salih Eldemir, ''Kürtlere, Araplara başta Müslümanlara olmak üzere Süryanilere, Yezidilere hepsine hakaret var. Biz Mardin'i bütünleştirici, Mardin'i birleştirici Mardin'i bir narın taneleri gibi görmek istiyorken, maalesef Mardin'e yakışmayan, Mardin'in kültürüne ve örf adetlerine uygun olmayan sahneler, dini değerlere hakaretvari sahneler bizleri üzmüştür'' diye konuştu.

Bundan sonra bu tür filmlerin Mardin'de çekilmesine izin vermeyeceklerini söyleyen Eldemir, "Filmin vizyondan çekilmesini istiyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın harekete geçmesini istiyorum. Geçen üç dört günlük süre değerlendirilerek filmin bütün gelirlerine tazminat davası açıyorum. Bu parayı da o filmde kahkaha atanlara halkın gözü önünde dağıtacağım" dedi.

 

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