Hükümet 'IŞİD videosu' ile ilgili teyit edilmiş bir bilgi olmadığını açıkladı

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) rehin aldığı iki Türk askerini yakarak öldürmesine ait olduğu iddia edilen video görüntüleriyle ilgili teyit edilmiş ve netleşmiş bir bilgi olmadığını, teyit edilen bir bilgi olması halinde bunun kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

Ankara'da düzenlediği basın toplantısında sorulan bir soru üzerine Kurtulmuş, "Uyduruk görüntüler üzerinden Türk halkının moralini bozmaya çalışmak vatanseverlik değildir. Terör örgütlerinin zaten istediği şekilde sosyal medyayı kullanacak duyarsızlık içinde kimse olmasın" dedi.

Kurtulmuş, medyadaki bazı kişilerin "ayaklarını denk alması" gerektiğini belirterek, özellikle sosyal medyanın sorumsuzca yayın yapılacak bir mecra olmadığını vurguladı.

IŞİD'e ait olduğu söylenen sosyal medya hesaplarından geçen hafta içerisinde 19 dakikalık bir video yayımlandı. Videoda üniformalı iki kişinin yakılarak öldürüldüğü görülüyor. IŞİD, bu kişilerin Türk askeri olduğunu öne sürüyor.

Cuma günü BBC Türkçe'ye bilgi veren Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, görüntülerin gerçek olup olmadığına ilişkin bir tespit yapılmasının ardından bakanlıktan konuyla ilgili bir açıklama yapılacağını söylemişti.

Savunma Bakanı Fikri Işık da Cuma günü yaptığı açıklamada, IŞİD'in elinde üç Türk askerinin olduğunu söylemişti.