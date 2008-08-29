Hükümet ile memur sendikaları anlaştı

Hükümet ile memur sendikaları arasında 15 Ağustos’tan bu yana sürdürülen 7. Dönem Toplu Görüşmelerde anlaşma sağlandı.

Anlaşmaya göre, memur maaşlarına gelecek yılın birinci altı ayında yüzde 4, ikinci altı ayında yüzde 4,5 zam yapılacak.

Daha önce, sendika aidatı olarak, sendika üyesi memurlara verilen 5 YTL, "Toplu Görüşme Primi" adı altında 10 YTL'ye çıkarılacak.

Artış oranlarının enflasyonun altında kalması halinde memurlara enflasyon farkı ödenecek.



Hükümetin memura bir önceki zam teklifinde ilk 6 ay için yüzde 3,6 ikinci 6 ay içinse yüzde 4 artış öngörülüyordu.