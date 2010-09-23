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Politika

HÜKÜMET İLE BDP GÖRÜŞÜYOR TBMM (A.A)

23 Eylül 2010 17:09

-HÜKÜMET İLE BDP GÖRÜŞÜYOR TBMM (A.A) - 23.09.2010 - Hükümet ile BDP, uzun süredir yapılması planlanan görüşme için biraraya geldi.  Görüşmeye, Hükümet kanadından Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Adalet Bakanı Sadulah Ergin, BDP tarafından ise Genel Başkan Selahattin Demirtaş, Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak ve BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan katıldı. Saat 14.05'de başlayan görüşme, TBMM'deki Başbakanlık makamında gerçekleşiyor. Ergin, BDP heyetini kapıda karşılayarak tokalaştı. 

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