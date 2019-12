'Hükümet için kritik dakikalar başladı'

Saadet Partisi Genel Başkanı Kurtulmuş, son kabine değişikliği konusunda futbol maçı benzetmesi yaparak "Sayın Başbakan as oyuncularını sahaya sürmüştür” dedi.



Saadet Partisi 1. Yerel Yönetimler Toplantısı'nda konuşan Kurtulmuş, 29 Mart yerel seçim sonuçlarını değerlendirirken, bundan sonra vazifelerinin "yüzde 5.2'lik oy oranını yüzde 10'a çıkartmak değil, halkın ve hakkın gösterdiği istikamette muktedir bir iktidar olmak" olduğunu söyledi.



'İşaret fişeği atıldı'



Partisinin son yerel seçimlerden yüzde 5.2 oy olmasına rağmen, yüzde 50 oy almış gibi ilgi gördüğünü kaydeden Kurtulmuş, "Bu seçimde işaret fişeği atılmıştır. Saadet Partisi aldığı oyun çok üzerinde teveccühe mazhar oldu" diye konuştu.



Seçimde buz dağlarının eridiğini, ön yargıların ortadan kalktığını ifade eden Kurtulmuş, gelecek genel seçimde Saadet Partisi'ni birinci parti yapmak için bütün güçleriyle çalışacaklarını belirtti. Kurtulmuş, "Su yatağını buldu. Şimdi bu suya küçük dereleri, çayları, ırmakları katacağız. 'Hep beraber birlik olalım, yeniden büyük Türkiye'yi kuralım" diyeceğiz. İnşallah bu ülkede muktedir iktidar nasıl olur yaşayacağız" ifadesini kullandı.



Son kabine değişikliğini de değerlendiren Kurtulmuş, "Bu hükümet değişikliği Saadet Partisi'nden korkunun işaretidir" yorumlarına kendisinin de katıldığını söyledi. Kurtulmuş, "Sayın Başbakan as oyuncularını sahaya sürmüştür. Bir teknik direktör kritik dakikalarda as oyuncularını sahaya sürer. Demek ki hükümet için artık kritik dakikalar başladı" görüşünü savundu.



Başbakan ve bakan koltuklarında kimlerin oturduğuna bakmadıklarını, yürüttükleri politikalara baktıklarını kaydeden Kurtulmuş, "Dolayısıyla ekonomiden sorumlu bakanın kim olduğu fark etmez. IMF yanlısı, dışa bağımlı paketi uygulamaya devam ederlerse yaptıklarını meydan meydan millete şikayet ederiz" diye konuştu.



Yeni Anayasa tartışmalarına da değinen Kurtulmuş, bir kurucu Meclis'in yeni anayasayı yapması, ardından da referanduma gidilmesi önerisini dile getirdi.



Kurtulmuş, Mardin'de 44 kişinin ölümüyle sonuçlanan katliamla ilgili üzüntülerini dile getirirken de koruculuk sisteminin yeniden düzenlenerek zafiyete yol açmayacak şekilde sona erdirilmesi, ülkedeki maneviyat eğitiminin yeni baştan düzenlenmesi gereğine işaret etti.



Partisinin yeni seçilen belediye başkanlarına da seslenen Kurtulmuş, yolsuzluk şüphesi bulunan her durumla ilgili savcılıklara suç duyurusunda bulunulmasını, belediye meclisi toplantılarının halka açılmasını ve hizmet amaçlı sosyal belediyecilik anlayışının benimsenmesini istedi.



Koltuk sahibi olmak için siyaset yapmadıklarını vurgulayan Kurtulmuş, "Egemen güçlerin önünde diz çökerek o koltuklarda oturmaktansa hiç bir şekilde oturmamayı tercih ederiz" dedi.



Kurtulmuş, konuşmasının sonunda salondaki partililere belediye başkanlarıyla birlikte mücadeleye katkı sağlamaları sözü verdirdi.



Ayrıca Kurtulmuş, toplantıda tanıtılan Saadet Partili belediye başkanlarını tebrik ederek birer kalem hediye etti.