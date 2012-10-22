Hükümet, 'gazeteciliğin' tutuklama nedeni olabildiğini ilk kez kabul etti!

Hükümet, "çok az sayıda basın mensubu" için dile getirse de, "gazetecilik faaliyetinin Türkiye'de tutuklama nedeni olabildiğini ilk kez kabul etti. Konuya ilişkin resmi açıklamayı, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, merkezi New York'ta bulunan Gazetecileri Koruma Komitesi'ne (CPJ) hükümet adına gönderdiği mektupta yaptı. Ergin, "Çok az sayıda basın mensubunun nispeten gazetecilik ile ilgili olabilecek faaliyetleri nedeniyle geçmişte hürriyetlerinden mahrum kalmış olabileceğini inkâr etmiyorum" ifadesi kullandı. "Geçmiş" kaydını koyan Ergin, hükümetin, halen tutuklu olarak yargılanmakta olan gazetecileri bu kapsamda değerlendirmediği mesajını verdi.

CPJ, bugün (22 Ekim 2012) "Türkiye'nin Basın Özgürlüğü Krizi - Gazetecilerin Hapsedildiği ve Muhalefetin Suç Sayıldığı Karanlık Günler" başlığıyla yayımladığı rapor için hükümetten de görüş istedi. Başbakan Tayyip Erdoğan CPJ'ye yanıt vermedi, ancak hükümet adına Adalet Bakanı Ergin, 10 Temmuz 2012'de komiteye bir mektup gönderdi. CPJ'nin yayımladığı raporda Ergin'in mektubuna da yer verildi. T24 editörleri, CPJ raporunu, özel değerlendirmeler dışındaki bölümü 50 sayfayı aşan CPJ raporunu incelerken, Ergin'in mektubundaki önemli ayrıntıyı fark etti.

Gazetecilerin "gazetecilik faaliyetleri nedeniyle tutuklandığı" iddasını genel düzlemde reddeden Ergin, ancak geçmişte "çok az sayıda basın mensubunun nispeten gazetecilik faaliyeti nedeniyle hürriyetinden mahrum edilmiş olabileceğini" kabul etti.

Sadullah Ergin'in CPP'ye gönderdiği mektup aynen şöyle: