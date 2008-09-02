Hükümet dağıttı, işletme yandı

Hükümetin yoksul vatandaşlara bedava dağıttığı kömürün karşılığı olarak yapılması gereken görev zararı ödemelerinin gecikmesi nedeniyle Türkiye Kömür İşletmeleri’nin bankalara olan borcu aktif toplamının üçte birine ulaştı.

1 milyar 86 milyon YTL'lik kömür dağıtıldı



Hükümet, 2003’ten bu yana yoksul vatandaşlara bedava kömür dağıtıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler’in açıkladığı son rakamlara göre dağıtılan kömür miktarı, 5.5 yılda 5 milyon 978 bin ton oldu. Maddi değeri ise 1 milyar 86 milyon YTL’ye ulaştı.

İşletme bankalara borçlu kaldı



Kömür dağıtımının ağırlıklı bölümünü üstlenen Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü ise, uygulamadan ciddi ölçüde etkilendi. Bakan Güler’in alacaklarını 78 milyon YTL olarak duyurduğu şirketin mali durumu, Hazine Müsteşarlığı’nın ’2007 kamu işletmeleri’ raporunda açıklandı.

Alacaklılar kapıya dayandı



İşletme, geçen yıl 1.47 milyon ton kömürü ihtiyaç sahiplerine teslim etti. Kömür dağıtımı karşılığında yapılması gereken ödemelerin bütçe kısıtları çerçevesinde belirlenmesi ve geç ödenmesi nedeniyle şirket, kısa vadeli yabancı kaynak kullanmak zorunda kaldı. Bu nedenle şirketin banka borcu, aktif toplamının üçte birine ulaşarak 529 milyon YTL oldu. Kredi borcundaki artış yüzde 69 oldu. Şirketin Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nden olan alacaklarını zamanında tahsil edememesi de olumsuz etki yarattı.

Sermaye yetersiz kaldı



Yüzde 1’in altında olması işletmenin “çalışma sermayesinin yeterli olmadığı” anlamına gelen cari oran ise 2007 sonunda yüzde 0.74 olarak hesaplandı. Bu durumun işletmenin nakit sıkıntısı içinde olduğunu gösterdiği raporda belirtildi. Şirketin 2006’da 250 milyon YTL olan görev zararı da 2007’de 265 milyon YTL’ye ulaştı.