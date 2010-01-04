Hükümet çöpçatanlık yapacak

T24- Dünyanın en hızlı yaşlanan ülkesi Japonya'da aile başına düşen çocuk sayısının ortalama yüzde 1.3 olması ve evli çift sayısının hızla düşmesi hükümeti çöpçatanlık partileri düzenlemeye yönlendirdi.Yamanashi şehrinde yürütülen projenin iyi sonuç vermesi sebebiyle Japonya'da birçok yerel yönetim eş bulmaya yardımcı olmak için çöpçatanlık partileri düzenlemeye başladı.



Projeden sorumlu valilik yetkilisi, "Yamanashi şehrinde 5 yıldır sürdürülen projeye göre şehirde evli çiftlerin sayısı yüzde 50 arttı. Yaşları 20 ile 40 yas arası değişen 20 kadın ve 20 erkekten oluşan çöpçatanlık partilerine ilgi büyük. Japonya'da internette çöpçatanlık siteleri bolca bulunuyor fakat partileri yerel yönetimin düzenlemesi halkta güven hissi uyandırıyor. Bu sebeple geçen yıl bahar ayından beri 16 bin kişinin bu partilere katıldığı birçok kişi de rezervasyon yaptırarak sırasını bekliyor. Sadece 20-40 yaş arasına parti düzenlemiyoruz. 80 yaşında bile evlendirdiğimiz çiftler var" diye konuştu.



Hükümet kurduğu evlilik danışma merkezleriyle evlendirmekle kalmıyor evli ciflerin sorunlarını da çözmek için elinden gelen gayreti gösteriyor.

