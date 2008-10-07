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Ekonomi

Hükümet bankalara el koydu!

İzlanda hükümeti, devleti iflastan korumak için acil bir yasa ile tüm bankacılık sektörünün kontrolünü devraldığını açıkladı.

07 Ekim 2008 03:00

İzlanda hükümeti, devleti iflastan korumak için acil bir yasa ile tüm bankacılık sektörünün kontrolünü devraldığını açıkladı.

Spiegel’in Reuters’a dayandırdığı habere göre, hemen devreye sokulan olağanüstü hal yasasıyla hükümet tüm bankaların kontrolünü almış oldu.

İzlanda başbakanı Geir Haarde Parlamentoda yasayı oylamaya sunmadan önce yaptığı konuşmada dünya çapındaki ekonomik krizin İzlanda ekonomisini iflas düzeyine getirebileceğini, krizin elle tutulur bir tehlikeye dönüştüğünü söyledi. Haarde halka seslenişinde bankaların işlemleriyle ilgili tüm konularda ekonomi bakanlığının karar verme yetkisinin bulunduğunu kaydetti.

İlk adımda önde gelen bankaların yurtdışı faaliyetlerinin satılacağı açıklandı. Ülkenin en büyük üç büyük bankasının yurtdışında aşırı büyümesi 300 bin nüfuslu ülkedeki krizini temel sebebi olarak gösteriliyor. Hükümetin yeni yasayla birlikte her bankaya el koyma, yöneticilerini değiştirme ve bankaları birleşmeye zorlama yetkisi bulunuyor. Ayrıca bankaların emlakfonlarına el koyup devlet fonlarıyla birleştirme yetkisi de var. Bu şekilde binlerce İzlandalının evsiz kalması engellenecek.

Geçen hafta içinde İzlanda Kron'u Euro'ya karşı yüzde 25, son 1 yıl bazında yüzde 70 değer yitirdi. Devlet imkânlarının banka krizini kaldırabilecek miktarda olup olmadığı uzmanlarca tartışma konusu. Üç büyük bankanın cirosunun, ülkenin gayri safi millî hâsılasının on katı olması bu kararın ne kadar işe yarayacağı konusunda soru işaretleri uyandırıyor. Çözüm olarak uluslararası standartların çok üzerinde olan emeklilik fonları gösteriliyor.

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