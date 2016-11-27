Hükümet araştırmasından: Bölgede operasyonlara destek yüzde 76 iken kayyıma destek 50'nin altında kaldı

Hükümetin Güneydoğu ve Doğu'da yaptırdığı saha araştırmasında, operasyonlara destek yüzde 76 çıkarken, kayyımlar konusunda bu oranın yüzde 50’nin altında kaldı. Bölge halkının, bir kırılma noktası olarak görüldüğü ileri sürülen Bağlar’da 12 kişinin yaşamını yitirdiği saldırı nedeniyle PKK’yı "Fırsatçı-istismarcı örgüt" olarak nitelendirdiği iddia edildi.

Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre, Başbakan Binali Yıldırım’ın “Artık savunmada değil taarruzdayız” diye açıkladığı teröre karşı havada-karada operasyon stratejisi sonuçlar vermeye başladı. Operasyonları yürüten hükümet, yeni proje ve adımlara veri oluşturması açısından Doğu ve Güneydoğu’da bir alan araştırması yaptı.

"Bağlar" bardağı taşırdı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 4 Kasım’da, emniyet müdürlüğü, Terörle Mücadele ve Çevik Kuvvet şubelerinin yer aldığı ek bina yakınlarında bomba yüklü bir araçla terör saldırısı düzenlendi. 12 kişinin hayatını kaybettiği Diyarbakır saldırısında, PKK'ya bölge halkının bakışı açısından bir kırılma olduğu belirtildi. Halk, bu olaya “Fırsatçı-istismarcı örgüt” diye bakıyor.

Hükümetin yeni terörle mücadele stratejisinin kısa vadeli sonuçları ve araştırmanın detayları:

"Seçilmiş" istiyorlar

Güvenlik birimlerinin yaptığı son araştırmaya göre, Türkiye genelinde terörle mücadele operasyonlarına destek yüzde 89 iken, bölgedeki destek yüzde 76 seviyesinde. Soruşturmalarla görevlerinden el çektirilen veya tutuklanan belediye başkanlarının yerine kayyum atanması konusunda ise halkın desteği yüzde 50’nin altında. Vatandaş, belediye başkanvekilinin atanmış değil, seçilmiş isimlerden olmasını istiyor.

"Suçluysa cezasını çeksin"

Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Gültan Kışanak başta olmak üzere bazı HDP’lilerin tutuklanmasına, bölge halkı temkinli ve sağduyulu yaklaşıyor. Soruşturmalara ve tutuklamalara yüzde 50’nin biraz üzerinde destek var. Halk, “Suçluysa cezasını çeksin” diyor.

Eleman Suriye'den

PKK, yeni eleman temininde zorlanıyor. Örgüte Türkiye’den katılım en düşük seviyede. Örgüt, yeni elemanlarını çoğunlukla Suriye’den devşiriyor.

"Müteahhitler değişiyor"

Doğu ve Güneydoğu’daki altyapı hamlelerinde, imar/restorasyon işlerinde müteahhitlik network’ları değişiyor. Yol ve altyapı yatırımlarında işlerin tamamlanamaması, gecikmesi müteahhitlerden kaynaklanıyor. Son çıkarılan KHK doğrultusunda, kritik önemdeki bazı yolların ve inşaatların müteahhitleri değiştirilecek. Terör minimize edildikten sonra bölgede ekonomik, sosyal adımlar ardı ardına gelecek.