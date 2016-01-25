Hükümet, Alevi örgütlerini üçe bölerek toplantıya çağırdı

Adalet Bakanı Müsteşar Yardımcısı başkanlığında toplanacak ve cemevleriyle ilgili yapılacak yasal düzenlemenin konuşulacağı toplantıya Alevi örgütleri üçe bölünerek çağrıldı. Buna göre bugün saat 09.30-11.30 arasında Alevi Bektaşi Federasyonu bileşenleri ile, aynı gün 12.00’de Cem Vakfı ile toplantı yapılırken yarın da Alevi Dernekler Federasyonu ile toplantı gerçekleştirilecek.

Cumhuriyet’ten Mehmet Menekşe’nin haberine göre Alevilerin taleplerinin ortak olduğunu belirten Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Baki Düzgün toplantının ayrı ayrı yapılmasına tepki gösterdi. Toplantının müsteşar yardımcısı düzeyine indirilmesine de tepki gösteren Düzgün, olayın ciddiyetten uzak olduğunu belirtti. Düzgün, “Biz Alevilerin eşit yurttaşlık hakkı adı altında dile getirdiğimiz ortak taleplerimiz var. Taleplerimiz: Aleviliğin tanınması, cemevlerine yasal statü verilmesi, Madımak’ın müze olması, zorunlu din derslerinin kaldırılması, Alevilere yönelik asimilasyon politikalarına son verilmesidir. AKP hükümeti öteden beri bölücü bir tavırla hareket ediyor, ‘Biz Alevileri bir araya getiremiyoruz, kendi aralarında birlik, beraberlik yok’ demeye getiriyorlar. Alevilerin ve Alevi kurumlarının talepleri ortaktır, ayrısı gayrısı yoktur. Bu tarz bize uyan bir tarz değildir. En kötüsü de Adalet Bakanı görüşecekti, müsteşar yardımcısının başkanlığında toplantı yapılacak. Bu bağlamda da ben toplantıya katılmayacağım ve yardımcımızı ya da sekreterimizi göndeririz” diye konuştu.

‘Memur dede’ olmaz

Bakanlığın davetinde “geleneksel irfan merkezleri ile cemevleri” ifadesinin kullanılmasına tepki gösteren Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan ise “Mekânların ihtiyacının karşılanması bizim için elzem bir istek değildir, ihtiyaçlar karşılanıyor şu anda. Devletin memuru pozisyonunda Alevi dedesi istemiyoruz. Hükümet yetkilileri Alevi sivil toplum örgütlerinden muhalif olan ile olmayanları ayrı çağırmışlar. Alevi Bektaşi Federasyonu bileşenleri hükümete muhalefet, bizimle birlikte diğer arkadaşları çağırmamalarının nedeni, hükümete yakın duran örgütlerin kafalarının karışmamasını sağlamak sanırım.”