T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hükümet AİHM'e sahte belge mi gönderdi?

CHP milletvekili Prof. Mehmet Haberal’ın avukatı Gülbin Çelik, hükümet tarafından AİHM’ye gönderilen bir belgeye Haberal’ın imzasının monte edildiğini ve ona ait olmayan

11 Kasım 2011 02:00

T24 - CHP milletvekili Prof. Mehmet Haberal’ın avukatı Gülbin Çelik, hükümet tarafından AİHM’ye gönderilen bir belgeye Haberal’ın imzasının monte edildiğini ve ona ait olmayan düşüncelerin onun ağzından yazıldığını öne sürdü.



İkinci Ergenekon davasından tutuklu CHP Zonguldak Milletvekili Prof. Mehmet Haberal’ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ndeki (AİHM) davasına hükümet tarafından gönderilen sahte belgelerin, Mehmet Haberal’ın sağlık durumuyla ilgili olduğu belirtildi.


Prof. Mehmet Haberal’ın avukatı Gülbin Çelik, Haberal yazmış gibi düzenlenen, Haberal’ın imzasının monte edildiği bir evrakın olduğunu belirterek “Bu yazıya göre, Haberal, ‘Tedavim Silivri Cezaevi’ndeki semt polikliniğinde yapılsın, devlet hastanesine gitmek istemiyorum’ demiş. Bir kalp hastasının, koşulları son derece yetersiz olan bir poliklinikte kalmak istemesi mümkün değil” dedi.


Gözlem raporunun da Haberal’a aitmiş gibi düzenlenerek AİHM’ye gönderildiğini ileri süren Çelik, bu sahte raporun da Haberal Silivri’deki devlet hastanesinde tedavi olmuş gibi düzenlendiğine dikkat çekti.


Bu evraklarla ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu ifade eden Çelik, şöyle devam etti: “AİHM’ye sözleşmenin 2. ve 3. maddelerinin ihlali nedeniyle 2 Ağustos’ta başvurduk. Hocanın hayati tehlikesi olması nedeniyle tahliyesi konusunda tedbir kararı verilmesini istedik. Başvurumuz öncelikli dosya olarak kabul edildi. Savunma için 1 Eylül’e kadar olan sürenin 15 Eylül’e uzatılmasını isteyen hükümet, savunmasını ve bu evrakları bir gün gecikmeli olarak 16 Eylül’de sundu. Bu evraklar üzerinden değerlendirme yapan mahkeme de tedbir kararı vermeden yargılamayı sürdüreceğini belirtti. Biz ise bu evrakları çok geç görebildik.”


Hükümetin AİHM’ye sunduğu 3 kutu evrak ve CD’lerin tamamının kendilerine verilmediğini, AİHM’den bu konuda bir yanıt beklediklerini belirten Çelik, hükümetin AİHM’ye, kafa karıştırıcı ilgisiz evrakları, gizlilik kararı olan dosyaları da sunduğunu iddia etti. “Bu garip ve çirkin bir uygulama” diyen Çelik, hükümetin savunmasında, Haberal’ın hayati tehlikesinin olmadığının belirttildiğini ifade etti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da, 9 Kasım’da tutuklu CHP milletvekilleri Haberal ve Mustafa Balbay’ı Silivri’de ziyaret ettikten sonra, “Haberal, AİHM’ye bazı sahte belgelerin gönderilmesinden şikâyetçi. Türkiye Cumhuriyeti’ne bir mahkemeye sahte belge göndermek yakışmaz” demişti.


 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24