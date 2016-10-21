'Hukukun üstünlüğü' endeksi: Türkiye, iktidar denetiminin en az olduğu 6. ülke

Dünya Adalet Projesi'nin (JWP) 2016 Küresel Hukukun Üstünlüğü Endeksi verilerine göre Türkiye, 'iktidar üstünde en az denetimin olduğu ülkeler' arasında 6'ıncı sırada yer aldı. Tam başkanlık sistemiyle yönetilen; Amerika Birleşik Devletleri, Filipinler, Nijerya ve Kolombiya, kurumların iktidar üstünde en az denetimin olduğu ülkeler kategorisinde Türkiye'den daha üst basamaklarda kendine yer buldu.

Artuğ Ermiş'in Cumhuriyet'te yer alan haberine göre, genel sıralamasında 113 ülke içinde 99'uncu sırada yer alan Türkiye, Temel Haklar kategorisinde 105, suç adaleti sisteminde 75, sivil adalet sisteminde ise 86, güveliğin sağlanması kategorisinde ise 98'inci sıralarda yer aldı.

Endekste sırasıyla; Danimakra, Norveç, Finlandiya, İsveç, Hollanda, Almanya, Avusturya, Yeni Zellanda, Singapur ve İngiltere tüm kategorilerde en iyi puanı alan 10 ülke olarak öne çıkıyor.