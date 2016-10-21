T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Hukukun üstünlüğü' endeksi: Türkiye, iktidar denetiminin en az olduğu 6. ülke

Türkiye, Temel Haklar kategorisinde 113 ülke içinde 99'uncu sırada

21 Ekim 2016 01:44

Dünya Adalet Projesi'nin (JWP) 2016 Küresel Hukukun Üstünlüğü Endeksi verilerine göre Türkiye, 'iktidar üstünde en az denetimin olduğu ülkeler' arasında 6'ıncı sırada yer aldı. Tam başkanlık sistemiyle yönetilen; Amerika Birleşik Devletleri, Filipinler, Nijerya ve Kolombiya, kurumların iktidar üstünde en az denetimin olduğu ülkeler kategorisinde Türkiye'den daha üst basamaklarda kendine yer buldu.

Artuğ Ermiş'in Cumhuriyet'te yer alan haberine göre, genel sıralamasında 113 ülke içinde 99'uncu sırada yer alan Türkiye, Temel Haklar kategorisinde 105, suç adaleti sisteminde 75, sivil adalet sisteminde ise 86, güveliğin sağlanması kategorisinde ise 98'inci sıralarda yer aldı.

Endekste sırasıyla; Danimakra, Norveç, Finlandiya, İsveç, Hollanda, Almanya, Avusturya, Yeni Zellanda, Singapur ve İngiltere tüm kategorilerde en iyi puanı alan 10 ülke olarak öne çıkıyor.

ETİKETLER

erdoğanDünya Adalet ProjesidiktatörKüresel Hukukun Üstünlüğü Endeksi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24