Hukukun Üstünlüğü Endeksi: Türkiye 139 ülke arasında 117. sırada

2021 Hukukun Üstünlüğü Endesi (Rule of Law Index) yayımlandı. Buna göre Türkiye, hukukun üstünlüğü konusunda 139 ülke arasında 117’inci sırada yer aldı. 2020 yılında 107’inci sırada olan Türkiye bir yıl için 10 puan birden geriledi.

The World Justice Project’in (WJP) hazırladığı 2021 endeksinde hukukun üstünlüğü, devlet yetkililerin üzerinde kısıtlamalar, yolsuzlukla mücadele, şeffaflık, temel haklar, kişilerin can ve mal güvenliği, hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanması ve vatandaşların adalete erişebilirliği başlıkları ele alındı.

İlk üç değişmedi

Hukukun üstünlüğünde ilk 10’da yer alan ülkeler; Danimarka, Norveç, Finlandiya, İsveç, Almanya, Hollanda, Yeni Zelanda, Lüksemburg, Avusturya ve İrlanda oldu. Geçtiğimiz yıl da ilk üçte Danimarka, Norveç ve Finlandiya vardı.

Sudan, Rusya, Çin ve Belarus’un gerisinden kalan Türkiye’yi Kongo ve İran takip etti.

Türkiye orta-üst gelir grubunda sondan ikinci sırada

Adalet ve hukukun üstünlüğü anlayışında gelir grubuna göre sınıflandırma yapıldığında ise Türkiye, orta üst gelir grubunda olan 40 ülke arasında 38’inci sırada yer aldı.

Devlet yetkilileri üzerindeki kısıtlamalar, gücünün sınırlandırılması konusunda ise Türkiye 139 ülke arasından 134’üncü sırada yer aldı.

Türkiye yolsuzlukla mücadele konusunda ise 134 ülke arasında 69’uncu sırada yer aldı.