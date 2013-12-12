'Hukuka aykırı' Liman-İş baskını, İçişleri Bakanlığı'na soruldu

HDP İstanbul Milletvekili Levent Tüzel, Mart ayında Liman-İş Sendikasına yapılan polis baskınını Meclis gündemine taşıdı. Sendika yönetiminin başvurduğu Kamu Denetçiliği Kurumu’nun olayla ilgili “baskın hukuk dışıdır” ve “sendikanın itibarı zedelenmiştir” kararlarını hatırlatan Tüzel, İçişleri Bakanlığı’na hukuka aykırı davrananların cezalandırılıp cezalandırılmadığını sordu.

Adalet Bakanlığı ve AKP Genel Merkezi’ne yönelik saldırıların ardından emniyet birimleri, yasa dışı bir örgüte düzenlediği operasyon kapsamında helikopterlerle Liman-İş Sendikası Genel Merkezi’ne sabah baskını yapmış ve kapıları kırarak içeride aramalar yapmıştı. Liman-İş Sendikası ise itibarlarının zedelendiği gerekçesi ve baskına karar veren yetkililerin kamuoyu önünde özür dilemesi talebiyle Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvurmuştu.

Levent Tüzel’in, İçişleri Bakanlığı’nın cevaplaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesi şöyle:

Bilindiği üzere Adalet Bakanlığı ve Ak Parti Genel Merkezi binalarına yapılan saldırıların ardından yasa dışı bir örgüte yönelik operasyon kapsamında, 25 Mart 2013'te saat 05.45'te Liman-İş Sendikası Genel Merkez binasına helikopterle gelen polis ekipleri, binanın kapısını kırarak arama yapmıştır. Bu hukuk dışı aramanın ardından Liman-İş Sendikası, "Sendikalarına haksız ve hukuksuz baskın düzenlendiği; sendikanın, maddi ve manevi zarara uğradığı, itibarının terör örgütüyle ilişkilendirilerek kamuoyu nezdinde onarılamayacak şekilde zedelendiği, maddi zararın karşılanması ve zedelenen itibarlarının iadesiyle yetkililerin televizyon kameraları önünde özür dilemesi" talebiyle 9 Nisan 2013 tarihinde Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvurmuştur.

Kamu Denetçiliği Kurumu, konuyla ilgili kararını 04.10.2013 tarihli, 22873068-250.03/5610 sayılı yazısı ile Liman İş Sendikasına ve İçişleri Bakanlığı'na iletmiştir. Kamu Denetçiliği Kurumu’nun kararında şunlar denilmiştir:

"Liman-İş Sendikası'nda yapılan arama, operasyonda helikopter kullanılması ve sendika kapılarının, durumun aciliyeti denilerek kırılarak hasar verilmesi suretiyle açılması kamuoyu tarafından bilinen bir sendikanın itibarını zedeleyecek boyuttadır. Nitekim basında yer alan haberler bu durumu izah etmektedir. Anayasanın, uluslararası sözleşmelerin kanun hükmünde olduğuna ilişkin 90. maddesinin 5. fıkrası ve AİHS'in 8. maddesi uyarınca arama işlemi, aramanın biçimi, ulaşılmak istenen hedefle orantılı olmayışı, aranılan sendikanın itibarına yönelik olası etkilerinin dikkate alınmayışı sebebiyle hukuka aykırıdır."

Ayrıca, Liman İş Sendikası'nın maddi zararlarının giderilmesi için İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne tavsiyede bulunulmasına karar vermiştir.

Konuyla İlgili olarak;

1- 25 Mart 2013'te saat 05.45'te Liman-İş Sendikası Genel Merkez binasına neden helikopterle polis baskını yapılmıştır? Bu operasyonun talimatını kim/kimler vermiştir? Sorumluları hakkında ne işlem yapılmıştır? Başkaca, hangi kurum binalarına helikopterle gelinerek polis baskını yapılmıştır?

2- Kamu Denetçiliği Kurumu’nun yukarıda açıklanan karar ve Bakanlığınıza da dağıtımlı 04.10.2013 tarihli yazısı uyarınca, Liman İş sendikasının anılan haksız ve hukuksuz polis baskını sırasında uğradığı maddi zarar bakanlığınızca karşılanmış mıdır? Tespit edilen maddi zarar kaç liradır?

3- Zarar karşılanmamış ise, gerekçesi nedir? Bu gerekçe, 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu 20/3 maddesi gereğince, adı geçen kuruma bildirilmiş midir?

4- Binlerce üyesi bulunan, sendikaların, meslek odalarının, siyasi parti ve kitle örgütlerinin binalarının kapıları kırılarak, üyeleri ve toplum nezdinde bu kurumların itibarını zedeleyecek bir yöntemle emniyet güçlerinin arama ve baskın yapmaması için bakanlığınızca hangi önlemler alınmaktadır?