'Hukuka aykırı eylem yapan sonucuna katlanır'

T24 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, parti kapatmalarla ilgili olarak AKP'nin tutumunun belli olduğunu belirterek, ''Ancak yargı süreci devam ediyor ve bu süreci etkilemeye dönük, o anlama gelebilecek sözlerin doğru olmadığını düşünüyoruz'' dedi.



Ergin, Türkiye Adalet Akademisi'nce Türkiye Noterler Birliği'nde düzenlenen ''Yargının Bağımsızlığı, Tarafsızlığı ve Etkililiği'' konulu uluslararası sempozyum öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Bir gazetecinin ''Türkiye hassas bir süreçten geçiyor. Bir yanda Anayasa Mahkemesi'nde hassas bir dava görülüyor'' diyerek, Yargıtay Başkanı'nın ''yargıya sistematik bir hücum olduğu'' yönündeki açıklamasını hatırlatması üzerine Ergin, şunları söyledi:



''Anayasa Mahkemesi'nde devam eden süreçle ilgili, parti kapatmalarla ilgili genel olarak AKP'nin tutumu belli. Bu konudaki düşüncelerimizi daha önce kamuoyuyla paylaşmıştık. Ancak yargı süreci devam ediyor ve bu süreci etkilemeye dönük, o anlama gelebilecek sözlerin doğru olmadığını düşünüyoruz. Ve yargılama faaliyetini beklemek gerekir diye ifade ediyoruz.



Onun dışında Yargıtay Başkanımız neye dayanarak o sözleri söyledi bilmiyorum. Ancak hukuk devletinde pozitif hukuk kuralları hukukçuların istikametini belirler. Pozitif hukuk kurallarına aykırı bir eylem varsa bu eylemi yapan da onunun sonuçlarına katlanır. Hukuk devletinin anlamı da budur. Mevzuattan şikayet varsa o mevzuatın değiştirilme yeri de parlamentodur. Hiç kimse pozitif hukuk kurallarını uyguladı diye suçlanamaz.''

