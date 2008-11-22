Hukuk savaşı

Milli oyuncunun avukatları, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na gönderdikleri savunmada, sorunun FIFA’da çözümlenmesi gerektiğini belirttiler, sözleşmede bedel yazmamasının, opsiyonu geçersiz kıldığını iddia ettiler









Fenerbahçe, Aurelio olayında, CAS’ın Panathinaikos ile Kyrgiakos arasında yaşanan ve kulüp lehine sonuçlanan davayı örnek olarak gösterdi. Futbolcunun avukatları ise iki olayın içerik olarak birbirinden çok farklı olduğunu savundu.



Fenerbahçe’nin 5.5 milyon dolar tazminat talebinde bulunduğu Mehmet Aurelio, savunmasını Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na sundu.



Milliyet gazetesinin haberine göre; Avukatları Murat Teber ve Vakur Kulat aracılığıyla savunmasını kurula gönderen Aurelio, sözleşmesinin geçen sezon sona erdiğini belirtti ve opsiyonu kullanmak istemeyip, Real Betis ile sözleşme yaptığını belirtti. FIFA tarafından verilen transfer iznini de Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na sunan Aurelio’nun avukatları, kurulun görevsizlik kararı vermesi gerektiğini belirterek, bununla ilgili olarak FIFA’ya başvurmak gerektiğini ifade ettiler.



Koordinatörden alıntı



Fenerbahçe ile Aurelio arasında yapılan 18 Mayıs 2006 tarihinde özel sözleşmenin, Futbol Transfer Talimatı’nın 25. maddesi gereği üç gün içinde Futbol Federasyonu’na iletilmesi gerektiğini vurgulayan Teber ve Kulat, bunun da gerçekleşmediğini, geçici lisans kararının ardından da sarı-lacivertlilerin FIFA’ya itiraz etmediğini savundu.



Savunmada ayrıca uzatmanın tek taraflı olduğu belirtilirken, ayrıca Uyuşmazlık Çözümleme Kurulu Genel Koordinatörü Av. Faruk Baştürk’ün, yüksek lisans çalışmasından alıntı yapılıp, “Opsiyonlu sözleşmelerin ancak profesyonel futbolcunun ücretinde gerçekten iyileştirme olduğu durumlarda geçerli olacağı, aksi takdirde tarafların eşit olmayan yapıları profesyonel futbol açısından da profesyonel futbolcu zayıf taraf olan işçinin ta kendisidir- ve futbolcu lehine açık bir şekilde kazancın bulunmaması nedenleriyle geçersiz olduğu sonucuna varılmalıdır” sözüne yer verildi.



Taraftar arasında yapılan sözleşmede yer alan opsiyon maddesinde bedel konulmamış olmasının da bu maddeyi geçersiz kılmanın diğer bir gerekçesi olduğuna da vurgu yapılarak, CAS ve FIFA’nın çeşitli kararlarına atıfta bulunuldu.