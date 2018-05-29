Hukuk Öğrencileri Meclisi'nden 'seçim güvenliği' çağrısı: #OyunuTakipEt

16 Nisan’da gerçekleştirilen anayasa referandumu döneminde yaptıkları “Bana Anayasayı Sor” ve #FavlamaOyla çalışmalarıyla dikkat çeken Hukuk Öğrencileri Meclisi, 24 Haziran’da seçimlerinde sandık güvenliğini sağlamak için çalışmalarına başladı.

Yayınladıkları videoyla, üniversite öğrencileri başta olmak üzere bütün vatandaşları sandık kurullarında üye olmaya çağıran Hukuk Öğrencileri Meclisi, çalışmalarına sandık kurulu üyelerinin, müşahitlerin ve bütün yurttaşların neler yapabileceğini ve yapması gerektiğini anlatan videolarla devam etmeyi planlıyor.

Son başvuru tarihi olan 1 Haziran’a kadar sandık kurulu üyesi olmak isteyenlerle sandık kurulu üyesine ihtiyacı olan siyasi partiler arasında bağ kurmaya çalışan Hukuk Öğrencileri Meclisi üyeleri, haziran ayının ikinci haftasından itibaren mahallelerde, meydanlarda, sokaklarda vatandaşların nasıl oy kullanılacağını ve aynı gün yapılacak iki seçimi içeren yeni seçim sisteminde yer alan uygulamaları konuşacak.

Hukuk Öğrencileri Meclisi, seçim günü de, kurulacak iletişim ağıyla sandıklarda meydana gelebilecek usulsüzlükleri hem sosyal medyadan duyurmayı hem de bu usulsüzlüklere dair hukuki bilgilendirmeleri anlık olarak paylaşmayı planlıyor. Hukuk Öğrencileri Meclisi seçime kadar sosyal medya üzerinden de, bütün soru işaretlerini gidermek için çalışacak.

