-Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun yürürlüğe girmesi İSTANBUL (A.A) - 01.10.2011 - Yargıtay 19. Hukuk Dairesi Başkanı Seyit Çavdar, bugün yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) ile ilgili olarak, ''Kucağımızda yeni bir hukuk usulü var, Tanrı hepimize yardımcı olsun'' dedi. Kamu Hukukçuları Derneği ve İstanbul Üniversitesi (İÜ) işbirliğinde düzenlenen ''Hukuk Muhakemeleri Kanunu Sempozyumu'', İÜ Hukuk Fakültesinde yapıldı. Yeni kanunun hem teorikte, hem de uygulamada çok işe yarayabileceğini, ancak bunun yanında bazı aksaklıkların da ortaya çıkabileceğini vurgulayan Çavdar, insanların alışkanlıklarını değiştirmenin çok zor olduğunu kaydetti. Yasa hazırlanırken, düzenlenirken büyük bir titizlik gösterildiğini dile getiren Çavdar, ''Kucağımızda yeni bir hukuk usulü var, Tanrı hepimize yardımcı olsun'' diye konuştu. Kamu Hukukçuları Derneği İstanbul Şube Başkanı Süleyman Taşbaş da, kanunla yeni bir hukuk usulü getirildiğini vurgulayarak, kanunun yürürlüğe girmesi nedeniyle 3 Ekim pazartesi günü adliyelerde yoğunluk yaşanacağını savundu. Selçuk Üniversitesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ömer Ulukapı da yargı reformu çerçevesinde özellikle AB müktesebatına uyum kapsamında HMK'da böyle bir değişikliğin yapılmasının zaten zorunlu olduğunu söyledi. Prof. Dr. Ulukapı, HMK'nın hazırlanmasındaki amacın uygulamadan kaynaklanan aksaklıkları gidermek, davaların hızlı, basit en az giderle ve etkin bir biçimde görülmesi ve bir kısım uyuşmazlıkların uzlaşma gibi yöntemlerle çözümü sağlamak ve özellikle karşılaştırmalı hukuktaki gelişimleri de dikkate alarak yargılamaya bunları yansıtmak olduğunu belirtti. Etkin hukuki himaye sağlamanın devletin asli görevi olduğunu aktaran Ulukapı, yeni kanun ile adli yargılanma hakkı çerçevesinde yargılamanın makul süre içinde yapılmasının hedeflendiğini kaydetti.