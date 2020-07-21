Hukuk dernekleri: Suruç anmasında avukat arkadaşımız yaralandı, gözaltına alınanlar 13 saat ters kelepçe ile bekletildi

Aralarında Çağdaş Hukukçular Derneği'nin de olduğu 8 hukuk derneği, Suruç katliamı anmasındaki gözaltına alınanların 13 saat terk kelepçeyle bekletildiğini, avukat Ezgin Önalan'ın da burnundan ve kaşından yaralandığını açıkladı.

8 hukuk derneği, Kadıköy'deki Suruç katliamı anmasında gözaltına alınanlarla görüşmek için karakola giden avukatlar Ezgi Önalan ve Gökhan Soysal ve gözaltına alınanlarla ilgili bir açıklama yaptı.

"Suruç katliamının üzerinden geçen 5 yılda failleri açığa çıkarmaya dönük bir yargılama yapılmazken, katliamı protesto edenlere, müvekkillerine hukuki yardımda bulunan avukatlara polis şiddeti devam ediyor" denilen açıklamada, Kadıköy’de aralarında avukatların da olduğu 53 kişi işkenceyle gözaltına alındığı belirtildi.

"Avukatlar da müvekkilleriyle görüştürülmeden darp edilerek gözaltına alındı"

Kadıköy İskele Polis Merkezi’ne giden avukatların da müvekkilleriyle görüştürülmeden darp edilerek gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, "Avukat arkadaşımız Ezgi, yüzüne aldığı darbe sonucu kaşından ve burnundan yaralanmıştır. Gözaltına alınanlara dönük ters kelepçe ve kaba dayak işkencesi, tutuldukları emniyet birimlerinde de devam etmiştir. Gözaltına alınanlar yaklaşık 13 saat boyunca ters kelepçeli olarak bekletilmişlerdir" denildi.

Adalet İçin Hukukçular, Çağdaş Avukatlar Grubu, Çağdaş Hukukçular Derneği, Demokrasi İçin Hukukçular, Katılımcı Avukatlar, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği, Özgürlükçü Demokrat Avukatlar, ve Toplum Hukuk dernekleri tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son beş yıldır olduğu gibi bu yıl da, Suruç katliamında yaşamını yitirenleri anmak, karşılanmayan adalet talebini daha yüksek sesle dile getirmek için, yaşamını yitirenlerin aileleri, yaralılar ve tanıklar ile pek çok demokratik kitle örgütü yapılacak anma programlarına ve protestolara çağrı yaptılar. Bu programın pek çoğuna katılanlar, kimi yerlerde kolluğun etkinliklerin içeriğine dönük engellemeleriyle, kimi yerlerde de polis işkencesiyle karşı karşıya kaldılar.

"Avukat arkadaşımız yüzüne aldığı darbe sonucu kaşından ve burnundan yaralandı"

"Ankara’da gözaltına alınan 42 kişi dün gece saatlerinde serbest bırakılırken, İstanbul’da toplamda gözaltına alınan 55 kişiden 49 kişi halen İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde tutulmaya devam ediyor. İstanbul, Kadıköy’de aralarında meslektaşlarımızın da olduğu 53 kişi işkenceyle gözaltına alınmış, ardından müvekkilleriyle görüşmek için Kadıköy İskele Polis Merkezi’ne giden avukat arkadaşlarımız Ezgi Önalan ve Gökhan Soysal da müvekkilleriyle görüştürülmemeleri bir yana kendileri de darp edilerek gözaltına alınmışlardır. Avukat arkadaşımız Ezgi; yüzüne aldığı darbe sonucu kaşından ve burnundan yaralanmıştır.

"Gözaltına alınanlar, 13 saat boyunca ters kelepçeli bekletildi"

"Gözaltına alınanlara dönük ters kelepçe ve kaba dayak işkencesi, tutuldukları emniyet birimlerinde de devam etmiştir. Gözaltına alındıkları andan itibaren, ifade işlemlerinin tamamlandığı ana kadar yaklaşık 13 saat boyunca ters kelepçeli olarak bekletilmişlerdir. Bu sabah itibariyle 18 yaşından küçük olanlar ve avukatlar serbest bırakılırken; emniyet ifadeleri tamamlanmış olmasına rağmen, 49 kişi halen gözaltında tutulmaktadır. Suruç katliamını protesto etmek istediği için gözaltına alınanlar üzerindeki işkence son bulmalı ve gözaltındakiler derhal serbest bırakılmalıdır."

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