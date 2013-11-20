Binlerce Boşnağın ölümünde rol alan 10 Sırp savaş suçlusu tahliye edildi!



Bosna-Hersek'te, aralarında Srebrentisa katliamına katılanların da olduğu 10 savaş suçlusu usül hatasından dolayı tahliye edildi. Kurban yakınları kararı utanç verici olarak niteleyerek, "Kendimizi İhanete uğramış hissediyoruz" dediler.

Tahliye kararı, iki tutuklunun 1992-1995 arasında işledikleri suçların o dönemdeki kanunlar yerine 2003'te yürürlüğe giren ve daha ağır cezalar öngören kanunlarla yargılanmalarına ilişkin itirazları üzerine alındı.

NTV'de yer alan habere göre, Strasburg'daki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi itirazı haklı buldu ve sanıkların yeniden yargılanmalarını emretti. Serbest kalan 10 kişi tekrar hakim karşısına çıkarılacak.

Boşnak hukuk uzmanları, yargılamadaki bu üsul hatasını akıl almaz olduğunu belirtirken, kurbanların yakınlarıysa karara tepkili.

22 akrabası öldürülen Srebrenitsa Anneleri Derneği Başkanı Münire Subasiç, tutukluların serbest kalmasını utanç verici olarak niteledi.

Subasiç, “İhanete uğramış hissediyoruz. O yargılanmalar süresince ifade vermiştim. Şimdi aynı sancılı süreci bir kez daha yaşamamızı istiyorlar” dedi.

Temmuz 1995'te Ratko Mladiç komutasındaki paramiliter güçler, Srebrenitsa'da 8 binden fazla Boşnağı katlederek toplu mezarlara gömmüştü.