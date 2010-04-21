'Hükmen galip gelmeliyiz'

T24 - Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe ile oynadığı Turkcell Süper Lig maçında kural hataları yapıldığını savunarak, müsabakanın iptali ve Beşiktaş'ın hükmen galip ilan edilmesi talebiyle Futbol Federasyonu'na (TFF) başvurdu.



TFF Yönetim Kurulu ve Merkez Hakem Kurulu'na gönderilen yazıda, maçın 64. dakikasındaki penaltıda, Uluslararası Oyun Kuralları'nda yazılı kurallara aykırı davranılarak kural hatası yapıldığı vurgulanırken, Fenerbahçeli oyuncu Bilica'nın, maçın sonucunu etkileyecek şekilde centilmenliğe ve sportmenlik ruhuna aykırı olarak, sağlıklı şekilde penaltı vuruşu yapılamaması için penaltı noktasını tasarlayarak, bilerek ve isteyerek bozduğu, penaltı noktasına dikilecek topun penaltı noktasında zeminin yüzeyinde durmasını engellediği ifade edildi.



Uluslararası Futbol Oyun Kuralları'nın ve TFF Futbol Müsabaka Talimatı hükümlerinin, müsabakanın sonucunu etkilemeye yönelik, hukuka, spor ahlakına, centilmenliğe aykırı hareketleri korumadığı dile getirilen yazıda, ''Rakip takım oyuncusu Bilica, TFF'nin müsabakalar için çıkardığı düzenleme hükümlerini müsabaka sonucunu etki edecek şekilde ihlal etmiştir. TFF Futbol Müsabaka Talimatı'nın 22 ve 24'üncü maddelerinde, bu tür hareketlerin sonuçları hükme bağlanmıştır. Bu maddeler uyarınca, Fenerbahçe takımının hükmen yenik sayılmasına karar verilmesi gerekir'' denildi.







