Hugo'daki küfür 14 yıl sonra TRT ekranında

TRT'yi pazartesi akşamı prime time olarak bilinen akşam saatlerinde izlemek için ekran karşısına geçenler şok oldu. Okul adlı filmde 1994 yılında Hugo adlı televizyon yarışmasına katılan bir çocuğun yarışmayı kaybedince Hugo ve sunucu Tolga Gariboğlu'na sarfettiği küfür kesintiye uğramadan izleyicilere sunuldu.



Kanal D'nin haberine göre TRT, primetime kuşağında, yani her yaştan izleyici grubunun ekranları başında olduğu bir saatte 2004 tarihli 'Okul' isimli filmi yayınladı. Durul ve Yağmur Taylan'ın yönettiği filmde ÖSS'ye hazırlanan gençlerin hikâyesini fantastik bir şekilde anlatılıyordu.



Filmde Nehir Erdoğan, Burak Altay, Berk Hakman, Cem Kılıç, Sinem Kobal, Melisa Sözen, Barış Yıldız, Caner Özyurtlu, Ahmet Mümtaz Taylan, Ali Sunal, Emre Kınay ve Deniz Akkaya gibi isimler oynuyordu.



TRT, filmin pek çok yerinde geçen küfür ve kötü sözlere karşı fazla hassas davranmadı. Filmde, sık sık kullanılan aynı uygunsuz kelimeler bazı yerlerde sesi kısılarak sansürlenirken, aynı kelime pek çok sahnede müdahaleye uğramadan izleyiciye sunuldu.



Fakat TRT'nin bilinçliyse devrim, bilinçli değilse bu konuda Türk televizyonculuğunda bir skandal olacak sansürlememe politikası filmin son bölümünde geldi. Filmin iki yerinde geçen ve 1994 yılında Hugo adlı televizyon yarışmasına katılan bir çocuğun yarışmayı kaybedince Hugo ve sunucu Tolga Gariboğlu'na sarfettiği küfür izleyicilere olduğu gibi dinlettirildi.



Hugo’nun hikâyesi



Kanal 6'nın popüler olduğu dönemde Hugo oyunu popüler olmuştu. Yarışmacılar telefon tuşlarına basarak Hugo isimli karakteri yönlendiriyor ve elmasları topluyordu. Programı şu anda da aynı işe devam eden Tolga Gariboğlu sunuyordu.



Yarışmacılar her bölümü bitirdiğinde Hugo'nun söylediği 'Nereye çufçfluyoruz' lafı o dönemler moda oldu. Söz konusu yarışmada bir genç üst üste yaptığı hatalar sonucu bütün haklarını bitirmişti.



Garipoğlu, yarışmacıyı teskin etmek için "Hugo da üzülüyor ama yapacak bir sey yok bir dahaki sefere" diye konuştu. Bunun üzerine canlı yayında yarışmacı 'Hugo'nun a..... k..... dedi. Garipoğlu 'Ayıp olmuyor mu' deyince yarışmacıdan aynı küfürü yedi.

