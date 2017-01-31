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Kültür-Sanat

Hugo Chavez'in hayatı dizi oluyor

Chavez'i Kolombiyalı aktör Andres Parra canlandırıyor

31 Ocak 2017 17:23

Mart 2013'te hayatını kaybeden eski Venezuela lideri Hugo Chavez'in hayatı dizi oluyor. Ancak Venezuela yönetimi bundan pek memnun değil. Chavez yönetiminin eleştirildiği bölümlere tepki büyük.

Ölümünden yaklaşık 4 yıl sonra Hugo Chavez'in hayatı dizi oluyor. Dizinin adı El Comandante olarak belirlendi. Ünlü bir Amerikan yapım şirketi tarafından hazırlanan dizide, Chavez'i Kolombiyalı aktör Andres Parra oynuyor. Dizi toplam 60 bölüm olacak. Önce Latin Amerika'da, daha sonra da ABD'de gösterilecek.

Ancak dizinin kendisi başlamadan tepkileri başladı. Dizide Chavez'in yoksul bir aileden gelip başkanlık koltuğuna oturma hikayesi anlatılıyor. 14 yıllık iktidarı da mercek altına alınıyor. Chavez'in sürdürdüğü otoriter rejimin ekonomik sıkıntılara zemin hazırladığına yönelik bölümlere sert tepki var. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, diziyi 'emperyalist çöp' olarak nitelendirdi. Chavez'in eski eşi de yasal işlem başlatacağını duyurdu.

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