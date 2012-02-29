Hugo Chavez, Küba'da ameliyat oldu

T24 - Geçtiğimiz günlerde tekrardan kansere yakalandığını açıklayan Hugo Chavez, ameliyat oldu. Operasyon sonrası yapılan açıklamada Chavez'in durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'in, geçen yıl habis bir tümörün çıkarıldığı yerdeki bir lezyon nedeniyle Havana'da ameliyat olduğu bildirildi.

Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Elias Jaua, Chavez'in, ''Fiziksel durumunun iyi olduğunu'' belirterek, cerrahi müdahalenin öngörüldüğü gibi geçtiğini, Chavez'e önümüzdeki günler boyunca bir iyileşme programının uygulanmasının beklendiğini söyledi.

Ameliyatın ne zaman yapıldığına ilişkin bilgi vermeyen Jaua, pelvis bölgesinde teşhis edilen lezyonun tamamen alındığını, organlarda hiçbir komplikasyonun saptanmadığını vurguladı.

Geçen yıl Küba'da geçirdiği kanser ameliyatının ardından, Kübalı doktorlar, Venezuela Devlet Başkanı Chavez'in pelvis bölgesinde yeni bir lezyon bulduklarını açıklamıştı.