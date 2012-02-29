T24 LogoT24 Logo
Dünya

Hugo Chavez, Küba'da ameliyat oldu

Hugo Chavez'in, geçen yıl habis bir tümörün çıkarıldığı yerdeki bir lezyon nedeniyle Havana'da ameliyat olduğu bildirildi.

29 Şubat 2012 10:49

 

T24 - Geçtiğimiz günlerde tekrardan kansere yakalandığını açıklayan Hugo Chavez, ameliyat oldu. Operasyon sonrası yapılan açıklamada Chavez'in durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'in, geçen yıl habis bir tümörün çıkarıldığı yerdeki bir lezyon nedeniyle Havana'da ameliyat olduğu bildirildi.

Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Elias Jaua, Chavez'in, ''Fiziksel durumunun iyi olduğunu'' belirterek, cerrahi müdahalenin öngörüldüğü gibi geçtiğini, Chavez'e önümüzdeki günler boyunca bir iyileşme programının uygulanmasının beklendiğini söyledi.

Ameliyatın ne zaman yapıldığına ilişkin bilgi vermeyen Jaua, pelvis bölgesinde teşhis edilen lezyonun tamamen alındığını, organlarda hiçbir komplikasyonun saptanmadığını vurguladı.

Geçen yıl Küba'da geçirdiği kanser ameliyatının ardından, Kübalı doktorlar, Venezuela Devlet Başkanı Chavez'in pelvis bölgesinde yeni bir lezyon bulduklarını açıklamıştı.

 

ETİKETLER

Hugo ChavezKübakanser

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24