Hugo Broos: Bu kez zorlandık

Trabzonspor Teknik Direktörü Hugo Broos, Antalyaspor karşısında ilk yarı sonunda attıkları golün kendilerini rahatlattığını söyledi.

Hugo Broos, 3-1 galibiyetleriyle sona eren maçın ardından yaptığı değerlendirmede, maça iyi başladıklarını belirterek, ''Birkaç pozisyon da bulduk, ancak geçen hafta İstanbul'da olan şans bu kez yanımızda değildi. Orada bütün pozisyonları gole çevirmiştik, ancak bu kez zorlandık'' dedi.

İlk yarıda yeterince organize olamadıklarını ifade eden Broos, şöyle devam etti:

''İlk yarı sonundaki gol bizi rahatlattı. Yoksa ikinci yarıya daha sıkıntılı başlayabilirdik. İkinci yarı daha derli toplu bir oyun çıkardık. Takım artık kazandığı her maçtan sonra ciddi özgüven yükselişi yaşıyor. Geçen hafta İstanbul'da böyle oldu, bugün de öyle oldu. Geride bıraktığımız zorlu sürece göre daha iyi bir durumdayız. Zaferler ve galibiyetler herşeyi değiştiriyor.''

Broos, genç oyuncu Barış Memiş'in 18 kişilik maç kadrosunda yer almamasına ilişkin olaraksa, ''Genç oyuncu şans yakaladı mı bunu değerlendirmek zorunda. Bazen forma giymeye başladıkları zaman herşeyin bittiğini düşünüyorlar. Halbuki yolun başındalar. Bunu anlamaları gerekiyor. Sadece Barış için değil diğer genç oyuncular için de bu böyle. Biz bu zihniyetlerini değiştirmeye çalışıyoruz'' diye konuştu.

-ANTALYASPOR CEPHESİ-

Antalyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek ise Trabzonspor karşısında 3-1 gibi bir skorla maçı yitirdikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Yedikleri 3 golün de kendi hatalarından kaynaklandığını ifade eden Özdilek, ''Trabzonspor, futbol adına çok şey yapmadığı müsabakada bizi 3-1 yendi. Her maçtan olduğu gibi bu maçtan da çıkaracağımız dersler var. Artık bugünü unutmak zorundayız. Önümüzde Fenerbahçe maçı var. Trabzonspor'u tebrik ediyor, önümüzdeki maçlar için başarılar diliyoruz'' dedi.

-KOLBASTILI KUTLAMA-

Trabzonspor, bu sezon Antalyaspor'u yenerek sahasındaki ilk galibiyetini aldı.

Daha önce sahasında Diyarbakırspor'a 2-1 yenilen, Bursaspor ile 1-1 berabere kalan bordo-mavili takımda futbolcular, sahasında bu sezon ilk 3 puan elde etti.

Trabzonsporlu futbolcular, maç sonunda kolbastı oynayarak galibiyetlerini kutladılar.

Bu arada karşılaşmanın hakeminin Trabzonspor'un 3. golünü Gökhan Ünal'a değil de Antalyasporlu Jedinak'ın kendi kalesine attığı biçiminde yazdığı bildirildi.