Hughes hedeflerini açıkladı



Manchester City menajeri gelecek sezon ilk altı arasında yer almak istediklerini açıkladı.



Manchester City başkanı Khaldoon Al Mubarak’in gelecek sezonda görevinin başında olacağını açıkladığı teknik direktör Mark Hughes, gelecek sezon ilk altı içerisinde yer almak istediklerini açıkladı.



Kulübün resmi internet sitesine konuşan Hughes, “Gelecek sezon için hedefimiz ilk altı içinde yer almak” dedi.



Bu yaz yapılacak transferlerle kadroya derinlik kazandıracaklarını belirten menajer sözlerini, “Takımımızın nereye takviyeye ihtiyacı olduğu gayet açık. Bu yaz amacımız kadromuzu zenginleştirmek ve zayıf olan noktalarımızı güçlendirmek olacak” ifadelerini kullanarak sürdürdü.



Yepyeni bir kadroyla şampiyon olmanın gerçekçi olmadığını düşünen Hughes açıklamalarına, “Biz eksik bölgelerimizi tamamlayıp neler yapabileceğimize bakacağız. İstediğimiz oyuncuları alabilirsek beklentileri karşılayabilecek sonuçlar alabiliriz” diyerek son verdi.





