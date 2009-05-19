T24 LogoT24 Logo
Spor

Hughes hedeflerini açıkladı

19 Mayıs 2009 18:18


Manchester City menajeri gelecek sezon ilk altı arasında yer almak istediklerini açıkladı.

Manchester City başkanı Khaldoon Al Mubarak’in gelecek sezonda görevinin başında olacağını açıkladığı teknik direktör Mark Hughes, gelecek sezon ilk altı içerisinde yer almak istediklerini açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesine konuşan Hughes, “Gelecek sezon için hedefimiz ilk altı içinde yer almak” dedi.

Bu yaz yapılacak transferlerle kadroya derinlik kazandıracaklarını belirten menajer sözlerini, “Takımımızın nereye takviyeye ihtiyacı olduğu gayet açık. Bu yaz amacımız kadromuzu zenginleştirmek ve zayıf olan noktalarımızı güçlendirmek olacak” ifadelerini kullanarak sürdürdü.

Yepyeni bir kadroyla şampiyon olmanın gerçekçi olmadığını düşünen Hughes açıklamalarına, “Biz eksik bölgelerimizi tamamlayıp neler yapabileceğimize bakacağız. İstediğimiz oyuncuları alabilirsek beklentileri karşılayabilecek sonuçlar alabiliriz” diyerek son verdi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24