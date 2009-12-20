Hughes gitti, Mancini geldi

T24 - Manchester City'de Galli teknik adam Mark Hughes'un görevine son verildi. Hughes'un yerine Roberto Mancini'nin getirildiği açıklandı.



Premier Lig ekiplerinden Manchester City, bu hafta sonu Sunderland'ı 4-3 yenmesine karşın, Menajer Mark Hughes koltuğunu kaybetti. Yıldızlar karması görünümündeki ekibin bir türlü istenilen sonuçları alamaması üzerine, Hughes ile yollarını ayırmaya karar veren yönetim takımın başına eski Inter teknik direktörü Roberto Mancini'yi getirdi.



Arap yatırımcıların eline geçtikten sonra geçen yıldan bu yana atılım yapmak isteyen Manchester City, bu sezon öncesi Premier ligin transfere en fazla para harcayan ekibi oldu. Tevez, Adebayor, Santa Cruz, Barry, Toure ve Lescott gibi isimlerle kadro takviye edilmesine karşın beklenen sonuçların alınamaması Menajer Mark Hughes'un koltuğuna mal oldu. Yönetim kurulu başkanı Haldun El Mübarek ve takımın sahibi Şeyh Mansur için bardağı taşıran son damla, hafta içinde Tottenham karşısında alınan 3 - 0'lık yenilgiydi. Takımın son lig maçında Sunderland'ı 4 - 3 yenerek 6. sıraya yükselmesi de Arap atronların fikrini değiştirmedi. Kan değişikliğine ihtiyaç olduğunu düşünen yönetim, 2008 yılından bu yana menajerlik görevini yürüten Hughes ile yolların ayrıldığını açıkladı. Mark Hughes yerine menajerlik görevine ise eski Inter teknik direktörü Roberto Mancini getirildi. Inter'i çalıştırdığı 4 yıl içinde 3 kez Serie A şampiyonluğu yaşayan Mancini, Avrupa'da istenilen başarıların alınamaması nedeniyle yerini Jose Mourinho'ya bırakmıştı. Mancini Inter'den ayrıldığı günden bu yana takım çalıştırmıyor.

