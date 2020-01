Hugh Jackman'ın İstanbul gösterileri ertelendi

Aktör ve şarkıcı Hugh Jackman'in ses tellerinde kanama nedeniyle 3 gece daha yapması planlanan “An Evening with Hugh Jackman” gösterisini ileri bir tarihe erteledi. Amerika'daki ve İstanbul'daki doktorunun ortak kararıyla 2 hafta şarkı söylemesi yasaklanan ünlü ismin üzgün olduğu belirtildi.

Ertelemeyi Twitter hesabından duyuran Jackman'in programına göre yeni gösteri tarihi belirtilecek. Hürriyet'ten Sinem Vural'ın haberine göre, Bilet ücretleri dilenirse geri alınabileceği gibi yeni gösteri tarihlerinde de geçerli olacak. Ünlü isim cumartesiye kadar İstanbul'da olacak.

Merhaba. I have a left vocal hemorrhage. At advice of Dr. Kocak Dr Korovin I will cancel my shows in Turkey. Make no mistake, I'll be back!