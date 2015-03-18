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Kültür-Sanat

Hugh Jackman'ın İstanbul gösterileri ertelendi

Twitter hesabından duyuran Jackman'in programına göre yeni gösteri tarihi belirtilecek

18 Mart 2015 23:54

Aktör ve şarkıcı Hugh Jackman'in ses tellerinde kanama nedeniyle 3 gece daha yapması planlanan “An Evening with Hugh Jackman” gösterisini ileri bir tarihe erteledi. Amerika'daki ve İstanbul'daki doktorunun ortak kararıyla 2 hafta şarkı söylemesi yasaklanan ünlü ismin üzgün olduğu belirtildi.

Ertelemeyi Twitter hesabından duyuran Jackman'in programına göre yeni gösteri tarihi belirtilecek. Hürriyet'ten Sinem Vural'ın haberine göre, Bilet ücretleri dilenirse geri alınabileceği gibi yeni gösteri tarihlerinde de geçerli olacak. Ünlü isim cumartesiye kadar İstanbul'da olacak.

 

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