Hugh Jackman da yıldız sahibi oldu!

‘X-Men Origins: Wolverine’in yıldızı Hugh Jackman da ünlü sinemaya el ve ayak izini bıraktı...



‘X-Men Origins: Wolverine’ filminin yıldızı, komik ve hızlı Hugh Jackman, Hollywood Bulvarı'nda bulunan Grauman Çin Sineması’nda elleri ve ayaklarını ıslak çimentoya basarak kendini ölümsüzleştirdi.



40 yaşındaki aktör, Fred Astaire, Cary Grant, Clint Eastwood, Al Pacino, Steve McQueen, John Wayne ile aynı yerde olmaktan dolayı müthiş mutlu olduğunu eklemeyi de unutmadı. 82 yıldır Hollywood’da çalışan ünlülerin izlerini bıraktığı ünlü alan, özellikle turistlerin ilgisini çekiyor.

