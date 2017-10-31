'Hudut kartalları' 10 ayda FETÖ şüphelisi 60 kişiyi yakaladı

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE\'de \'hudut kartalları\' adıyla bilinen ve sınır devriyesi yapan askerler, son 10 ayda Yunanistan ve Bulgaristan\'a yasa dışı yollardan kaçmak isteyen FETÖ şüphelisi 60 kişiyi yakaladı.

Yunanistan ve Bulgaristan\'a sınır olan Edirne, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı olan şüphelilerin kaçış noktası haline geldi. Bu nedenle 54\'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı\'nda \'hudut kartalları\' olarak bilinen ve sınır devriyesi yapan askerler, denetimlerini artırdı. Yapılan sınır kontrollerinde, son 10 ayda FETÖ şüphelisi 60 kişi, yurt dışına yasa dışı yollarla kaçmak isterken, gözaltına alındı. \'Hudut kartalları\'nın, FETÖ şüphelilerinin yanı sıra yurt dışına gitmeye çalışan kaçak göçmenlerle de mücadele ettiği belirtildi.