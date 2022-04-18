HÜDAPAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan "ittifak" yorumu: Tüm seçenekler masada

Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, seçimler yaklaşmadan ittifak konusunun tartışılmasının erken olacağını belirterek, "İstişarelerden sonra çıkan sonuca göre kararımızı vereceğiz. Şunu da ifade etmek istiyorum ki an itibariyle tüm seçenekler masadadır" dedi.

Seçimlere bir yıldan fazla uzun bir süre olmasına rağmen siyasi partilerin genel merkezlerinde "ittifak" meseleleri gündemin başına oturdu. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı dışında yeni ittifaklar için siyaset ısınıyor.

Özellikle Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun "üçüncü ittifak kurulabilir" açıklaması siyaseti daha da ısıttı. Daha sonra "üçüncü ittifak" sözlerine açıklık getiren Karamollaoğlu, "ittifak içinde ittifakı" kastettiğini söyledi.

Ancak ittifak tartışması büyüdü. İttifak için Saadet, DEVA, Gelecek Partisi ve HÜDAPAR gibi partilerin isimlerini bile birlikte konuşuldu. Karamollaoğlu ittifak açıklaması yapmadan hemen önce Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Genel Merkezi'ni ziyaret etmişti. Ziyaretten sonra Saadet Partisi liderinden "ittifak" açıklamasının gelmesi gözleri HÜDAPAR'a çevirdi.

"Hiçbir parti ve ittifaka söz vermiş değiliz"

Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, hem Karamollaoğlu hem de ittifaklar meselesiyle ilgili Independent Türkçe'ye açıklamalarda bulundu.

Yapıcıoğlu, Saadet lideri Karamolllaoğlu ziyaretinin daha önce kararlaştırılmış bir ziyaret olduğunu söyledi.

İç siyasetten ekonomiye, Afganistan'dan Pakistan'a pek çok meseleye konuştukları kaydeden Yapıcıoğlu, genel anlamda görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

HÜDAPAR'ın hiçbir parti ve ittifaka söz vermediğinin altını çizen Yapıcıoğlu, "İstişarelerimiz devam ediyor. Mevcut iki ittifakın içinde yer almayan partilerin ayrı bir ittifak oluşturması da mümkündür" dedi.

"Partilerin artık oylardan istifade etmenin yolu kapanıyor"

Karamollaoğlu'nun önceki konuşmasından kastının ne olduğunu bilmediğini ama son açıklamasında "ittifak içinde ittifak"tan söz ettiğini hatırlatan HÜDAPAR lideri Yapıcıoğlu, devamında şunları söyledi:

"Malum yeni seçim kanunuyla beraber ittifak içerisindeki partilerin birbirlerinin artık oylarından istifade etmesinin yolu kapanıyor. Yüzde 3,5 veya 10 alacak partilerin oyları eğer homojen dağılırsa hiçbir milletvekili çıkarmama ihtimali var. Dolayısıyla bu oyları tek bir torbada ya da bir partinin amblemi altında toplamak için çaba sarf etmeliler. Sayın Karamollaoğlu basın açıklamasında da konuya değindi."

"İstişarelerden çıkan sonuca göre kararımızı vereceğiz"

Yapıcıoğlu, "İttifak tartışmalarına bakışınız nedir? Olumlu, olumsuz nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Daha önce Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet, DEVA, Gelecek ve HÜDAPAR'ın da içerisinde olabileceği bir ittifaktan söz etmişti. Bunların konuşulması, kamuoyunda tartışılması gayet normal. Ancak bize göre seçim kararı alınmadan yani seçimler yaklaşmadan ittifaklar konusunun konuşulması erken olur. Çok defa benzer sorular ile karşılaşıyoruz. Evet, konuyu yakından takip ediyor ve yetkili kurullarımızda gerekli istişareleri yapıyoruz. İstişarelerden sonra çıkan sonuca göre kararımızı vereceğiz. Şunu da ifade etmek istiyorum ki an itibariyle herhangi bir ittifak ile almış olduğumuz bir karar yoktur. Tüm seçenekler masadadır."