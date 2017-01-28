Hüda-Par'lı Tanrıkulu: Sorunların temelinde anayasanın değiştirilemez maddeleri var

Hür Dava Partisi (Hüda-Par) Genel İdare Kurulu Üyesi Şeyhmus Tanrıkulu, KRT’de Çağlar Cilara’nın sunduğu televizyon programına katıldı. Tanrıkulu, anayasanın değiştirilemez ilk üç maddesinin var olan sorunların kaynağı olduğunu söyleyerek, Arapça ve Kürtçe'nin resmi dil olması gerektiğini savundu.

Sorunların temelinde anayasanın değiştirilemez maddeleri var

Tanrıkulu, "Yeni sistem ülkemizde var olan sorunları çözmeyecek çünkü, şu anda ülkemizde var olan sorunların temelinde anayasanın değiştirilemez denilen maddeleri var. Bugün var olan sorunlar daha da büyüyecek ve ülkemizi daha kötü günler bekleyecek" dedi.

"Arapça ve Kürtçe de resmi dil olmalı"

Tanrukulu, anayasanın üçüncü maddesindeki, "Türkiye Cumhuriyeti'nin dili Türkçedir" ifadesiyle bağlantılı olarak, Arapça ve Kürtçenin de Türkçe ile birlikte resmi dil olması gerektiğini savundu.

Mevcut anayasada değiştirilemez maddeler neler?

MADDE 1.

Türkiye devleti bir cumhuriyettir.



MADDE 2.

Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.



MADDE 3.

Türkiye devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı İstiklal Marşı’dır. Başkenti Ankara’dır.



MADDE 4 .

Anayasa’nın 1'inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2’nci maddesindeki Cumhuriyet’in nitelikleri ve 3’üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.

