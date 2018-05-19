HÜDA PAR'dan HDP'yle ittifak açıklaması: Marjinal Türk solunu tercih ettiler

HDP’nin kendileriyle ittifak yapma teklifine olumsuz yanıt vermesini değerlendiren Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, “Marjinal Türk solunu tercih ettiler. Kendi tercihleridir, bize bir şey söylemek düşmez” yorumunda bulundu.

24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerine tek başına girmeyi hazırlanan HÜDA PAR’ın lideri Yapıcıoğlu, K24’e yaptığı açıklamada şu anda milletvekili listeleri üzerinde çalıştıklarını belirterek, “1200 aday adayı başvurusu oldu, bunları 600’e indireceğiz. Pazartesi son gün, listeleri Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) verip ondan sonra sahalara ineceğiz inşallah” dedi.

"Barajı aşma ihtimali sıfır değildir"

Amaçlarının ‘seçim barajını aşmak’ olduğunu ifade eden Yazıcıoğlu, “Malumunuz iktidarın etrafında bu eksende toplanan bir blok var ve bir de muhalefetin oluşturduğu bir blok var. HÜDA - PAR olarak biz her iki blokta da yer almadık. Biz, kendimiz tek başına parti olarak seçimlere gireceğiz. Önceki seçimlerde aldığımız oyu birkaç katına çıkarmayı hedefliyoruz. Barajdan dolayı aday çıkaramayabiliriz. Çok büyük bir ihtimalle de öyle olacaktır. Fakat aşma ihtimali sıfır değildir. Ümitsiz değiliz. Ama aynı zamanda gerçekçiyiz. Yani öyle çok uç rakamları da telaffuz edecek değiliz” diye konuştu.

"Daha önce kimlerle beraber yürüdüklerini herkes biliyor"

HDP ile seçim ittifakı görüşmelerine de değinen HÜDA PAR Genel Başkanı, şunları söyledi:

“HDP’nin açıklamaları olmuştu. Belki oradan birşey çıkarmak mümkündür. Daha önce ‘HÜDA - PAR ile de görüşecek misiniz?’ gibi bir soruya ‘Bizim önceliğimiz şimdiye kadar birlikte yürüdüğümüz demokrasi güçleridir’ demişlerdi. Demokrasi güçlerinin de kim olduğunu, daha önce kimlerle beraber yürüdüklerini herkes biliyor. Marjinal Türk solunu tercih ettiler. Kendi tercihleridir, bize bir şey söylemek düşmez.