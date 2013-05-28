HÜDA-PAR Diyarbakır Konferansı'na katılıyor, HAK-PAR daha karar vermedi

Helin Alp / Ankara

Abdullah Öcalan’ın çözüm ve barış sürecinde toplumsal desteğin sağlanması için "Kemal Burkay'dan Hizbullah'a kadar farklı kesimlerin" katılmasını istediği Diyarbakır’daki Barış ve Demokrasi Konferansı’na Hizbullah’a yakınlığı ile bilinen HÜDA-PAR olumlu yanıt verirken Kemal Burkay’ın Genel Başkanı olduğu HAK-PAR henüz olumlu bir yanıt vermedi.

Abdullah Öcalan’ın çözüm ve barış sürecinde toplumsal desteğin sağlanması için, Kemal Burkay'dan Hizbullah'a kadar farklı kesimlerden Kürt siyasi partileri ve oluşumlarının katılmasını istediği Diyarbakır Barış ve Demokrasi Konferansı’na, Hizbullah’a yakınlığı ile bilinen HÜDA-PAR, kurumsal olarak değil, bireysel olarak olarak katılacaklarını iletti. Ancak Kemal Burkay’ın genel başkanlığını yaptığı HAK-PAR, konferans çağrısına şimdiye kadar olumlu bir yanıt vermedi.

HÜDA-PAR olumlu yanıt verdi, HAK-PAR daha karar vermedi

Abdullah Öcalan’ın çağrısıyla yapılan Barış ve Demokrasi Konferansı’nın ilki, geçtiğimiz hafta sonu Ankara’da yapıldı. Bu konferansın yankıları kamuoyunda tartışılırken Diyarbakır’da yapılacak olan ikinci konferansın hazırlıkları sürüyor. Diyarbakır’da 15-16 Haziran’da yapılacak olan Barış ve Demokrasi Konferansı’na Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) dışında, KDP- BAKUR, Devrimci Demokrat Kürt Dernekleri (DDKD), Kürdistan İslami İnsiyatifi (Azadi İnsiyatifi), Özgürlük ve Sosyalizm Partisi, Ermeni ve Süryani Cemaat temsilcileri, Mezopotamya Alevi Birliği, kadın ve gençlik hareketleri ve çok sayıda sivil tolum örgütü konferans çağrıcısı olmayı kabul etti. Hizbullah’a yakınlığı ile biline HÜDA-PAR’da bireysel olarak katılacağını bildirirken, HAK-PAR henüz bir karar veremedi.

HAK-PAR Genel Başkan Yardımcısı Bayram Bozyel, “Konferansa katılma konusunda bazı çekincelerimiz var. Kendi içimizde tartışıyoruz. Henüz karar vermedik” dedi.

Barış ve Demokrasi Konferansı çağrısının Abdullah Öcalan’dan gelmiş olmasının kendilerini rahatsız etmediğini söyleyen Bozyel, “Sürecin Öcalan üzerinden yürütülmesi bizi rahatsız ediyor” diye konuştu. Bozyel’in açıklamalarının satır başları şöyle:

‘Angaje olmak istemeyiz, kendi içimizde tartışıyoruz’

"Diyarbakır’daki konferansın bütün Kürt partileri ile organize edilmesinden yanayız. Konferansa katılma konusunda bazı çekincelerimiz var. Çerçevesini sadece BDP ve DTK’nın çizdiği bir konferansa angaje olmak istemeyiz, kendi içimizde tartışıyoruz. Haziran ayının ilk haftası net bir karar vereceğiz. Konferansın gündemi ve genel olarak çerçevesi hakkında BDP ile bir ön mutabakat sağlanırsa sıcak bakabiliriz.

'Görüşmeler, BDP ve HAK-PAR gibi Kürt siyasi aktörleri ile devam etmeli'

Silahların susturulması için Abdullah Öcalan’la görüşülmesini doğru buluyoruz. Ancak, sürecin sadece Öcalan üzerinden yürütülmesi bizi rahatsız ediyor. Öcalan 14 yıldır cezaevinde ve izolasyon içinde. Kürt halkının beklentilerini Abdullah Öcalan’ın tek başına tanımlaması doğru değil. Öcalan ve MİT üzerinde yürütülmesi ne kadar sağlıklı? Barış, MİT ve Öcalan ile konuşulur algısı yanlış bir algıdır. Davul başkasının elinde, tokmak Abdullah Öcalan’da diyebileceğimiz bir durum var. Biz de Öcalan’ı orta vadede serbest bırakılmasını istiyoruz ancak Öcalan'ı merkeze alan bir süreç işlemez. Görüşmeler, artık Öcalan’la değil, BDP ve HAK-PAR gibi Kürt siyasi aktörleri ile devam etmeli."