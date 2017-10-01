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Politika

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Ateşe benzin döküyorlar

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP, (DHA)- HÜR Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) referandumu sonrası silahlarla poz verenlere tepki gösterirken, "Ateşe benzin döküyorlar" dedi

01 Ekim 2017 20:21

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP, (DHA)- HÜR Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'nin (IKBY) referandumu sonrası silahlarla poz verenlere tepki gösterirken, \"Ateşe benzin döküyorlar\" dedi.
Zekeriya Yapıcıoğlu, Gaziantep\'te partisinin Şahinbey ilçe kongresine katıldı. Bir düğün salonunda gerçekleştirilen kongrede konuşan Yapıcıoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'nin 25 Eylül\'deki referandum sonrasında ellerinde silahlarla poz verip fotoğraf çektirenlere tepki gösterdi. \'Ben Allah\'a ve ahret gününe iman ettim. Ben Müslümanlardanım\' diyen herkesin, iki kişi arasındaki sorunu anlayıp başarabiliyorsa barışı sağlaması gerektiğini ifade eden Yapıcıoğlu, şunları söyledi:
\"Şu son günlerde bütün Türkiye\'nin gündemini meşgul eden konulardan bir tanesi Irak Kürdistan bölgesinde 25 Eylül\'de yapılan referandum. Basına, özellikle sosyal medyaya bazı fotoğraflar yansıdı. Ellerinde uzun namlulu otomatik silahların da bulunduğu bazı sivil insanlar poz veriyorlar. Birileri çıkıp \'Biz oradaki kardeşlerimizi ezdirmeyeceğiz, gerekirse biz onlar için savaşmaya gideceğiz buradan\'. Ateşe benzin döküyorlar. Biz soruyoruz, diyoruz ki sizin kardeşlik ölçünüz nedir? Aynı kavme mensup olmanız mı? Yani sizin tabirinize soydaşlık mı? Aynı kişiler \'Bizim Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan Kürt kardeşlerimizle hiç kimse aramızı bozamaz\' diyorlar. Peki sınırın bu tarafında sizinle soydaş olmayanlar? Onlar da sizin kardeşinizse, o zaman sizin ölçünüz soydaşlık değil. Nedir sizin ölçünüz? Sınırlar mıdır? Eğer sizin ölçünüz sınırlar ise, sınırların öteki tarafında başka bir devletin bayrağı altında yaşayan, başka bir ülkenin pasaportunu taşıyan insanlara, niçin oradaki insanlar arasında ayrımcılık yapıp birini diğerine tercih ediyorsunuz? \'Ben Allah\'a ve ahret gününe iman ettim. Ben Müslümanlardanım\' diyen herkesin yapması gereken şudur. Kardeşi, tanıdığı veya hiç tanımadığı iki kişi arasında bir sorun çıktığında önce meselenin ne olduğunu iyice anlamaya çalışmak ve yapabiliyorsa onları anlaştırıp sulhu, sükuneti tesis ve temel etmektir.\"
Yapıcıoğlu\'nun konuşmasının ardından Orhan Harat\'ın aday olmadığı ve tek liste halinde gidilen kongrede Abdulkadir Üstündağ HÜDA PAR Şahinbey İlçe Başkalığı\'na seçildi.

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