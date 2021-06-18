Hüda Kaya, “HDP binasına saldıran Onur Gencer SADAT tarafından Suriye'de silahlı eğitimden geçirilmiş” demişti; SADAT’tan açıklama

Bir zamanlar Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanlığını yapan Adnan Tanrıverdi’nin kurucusu olduğu ve Suriye’de El Kaide bağlantılı Nusra örgütüne silah gönderdiği iddia edilen SADAT, HDP’li Hüda Kaya’nın, izmir’de, HDP binasına saldırarak, parti üyeleri Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer ile ilgili “SADAT tarafından Suriye'de silahlı eğitimden geçirilmiş biri olduğunu öğrendik" söyleriyle ilgi açıklama yaptı. Saldırıyı kınayan SADAT, açıklamasında “10 yılı bulan bir süredir Suriye’de eğitim verdiğimiz iftirası atılmakta ancak 10 yıldır tek bir ispat, tek bir belge sunulmamaktadır” ifadesi yer aldı.

HDP Milletvekili Hüda Kaya, partilerinin İzmir İl Başkanlığı'na saldırı düzenleyen ve Deniz Poyraz'ı öldüren, Onur Gencer'e ilişkin, "Bunu yine bir sarhoş, deli olarak yansıtacaklardı ki bu kişinin SADAT tarafından Suriye'de silahlı eğitimden geçirilmiş biri olduğunu öğrendik" dedi.

HDP'li Kaya'nın bu sözleri hakkında SADAT'ın internet sitesinde açıklama yapıldı.

"SADAT Savunmanın Katillerle İlişkisi Olamaz" başlıklı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İzmir HDP İl Binasına gözü dönmüş kiralık bir katil–terörist tarafından yapılan saldırıyı şiddetle kınar, saldırı sonucu vefat eden (çaycı olduğu bilgisi paylaşılan) Deniz Poyraz’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı dileriz.

HDP İstanbul milletvekili Hüda Kaya Hanımın böyle üzücü bir olay üzerinden provokasyona başvurarak katili şirketimizle ilişkilendirmeye kalkmasını da şiddetle kınarız.

SADAT Savunma’ya 10 yılı bulan bir süredir Suriye’de eğitim verdiği iftirası atılmakta ancak 10 yıldır tek bir ispat, tek bir belge sunulmamaktadır.

İddia sahipleri, iddialarında samimi iseler ispatını geçen 10 yıllık süre boyunca savcılıklara niçin teslim etmekten kaçındıklarının cevabını vermekle yükümlüdür.

SADAT Savunma paralı veya gönüllü, silahlı veya silahsız hiçbir şahsa Suriye’de veya başka bir yerde eğitim vermemiştir. Verdiğini iddia eden; delilini, belgesini ortaya koymuyorsa, tek bir açıklaması vardır. Yalan konuşarak, provokasyon yapıp siyasi rant devşirmekten ileri gitmiyordur.

Bir Siyasi Partimizin Yüce Meclisimizdeki temsilcisinin, benzeri hain bir saldırının müsebbibi ile bir kişi veya kurumu ilişkilendirirken çok daha dikkatli olması gerektiğine inanıyoruz.

Terörü, teröristleri ve onları kullanan kuklacıları lanetleriz."

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