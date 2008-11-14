Hücresine sığmayınca tahliye ettiler

Kanada'da, "Büyük Mike" olarak çağrılan bir mahkum, hücresine sığamayacak kadar şişman olduğu için tahliye edildi.



Quebec Af kurulu, uyuşturucu kaçakçılığı, gangsterlik gibi suçlardan 25 aydır cezaevinde bulunan 195 kilogram ağırlığındaki Michel Lapointe adlı mahkumun af edilerek, tahliyesine karar verdi.



Açıklamada, afla erken tahliye kararında, mahkumun sağlığı kadar iyi halinin de göz önünde bulundurulduğuna, şiddete karışmadığı ve toplum için tehdit oluşturmadığına işaret edildi.



2006 yılında uyuşturucu çetesine dahil olma suçundan yakalanan "Büyük Mike"ın, tutuklandığı sırada 170 kilogram olduğu belirtildi.



Avukat Clemente Monteross, salı günü tahliye edilen müvekkilinin hapishane yemekleri yüzünden kilo aldığını iddia etti.



