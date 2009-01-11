Hücrede tuhaf yamyamlık

Korku filmi değil gerçek. İdam mahkumu, hücresinde kendi gözünü çıkarıp yedi.



"Kuzuların Sessizliği" filminin yamyamı Hannibal bile kendini yememişti. Teksas'ın Livingstone kentindeki cezaevinde, yüksek güvenlikli hücresinde tutulan idam mahkumu 25 yaşındaki Andre Thomas, kendi elleriyle, kendi gözünü çıkarıp yiyerek yamyamlığın da ötesine geçti.



Eşini, oğlunu ve eşinin ilk kocasından olan üvey kızını öldürmekten 2004'te idam cezasına çarptırılan ve o günden beri cezaevinde bulunan Thomas, yaptıklarıyla bir kez daha herkesi şoke etti.



Olayı geçen cuma günü açıklayan cezaevi sözcüsü Jason Clark "Olay aralık sonunda meydana geldi. Nasıl olduğunu bilmiyoruz. Ama bunu yapmak için ellerini kullandığı anlaşılıyor" dedi.



Andre Thomas, şimdi yüksek güvenlikli bir psikiyatri kliniğinde tedavi altına alındı.



