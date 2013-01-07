Hücre nakliyle farelerin gözü açıldı

Tamamen kör fareler, ışığa duyarlı hücrelerin gözlerine nakledilmesi sayesinde görme yetisine kavuştu.

İngiltere'deki Oxford Üniversitesi'nden bilimadamları, retinasında ışığa duyarlı fotoreseptör hücrelerinin bulunmadığı fareler üzerinde araştırma yaptı.

Araştırmacılar, gündüz ve gece ayrımı yapamayan bu farelerin gözüne daha sonra retinanın yapıtaşlarına dönüşecek 'öncü' hücreler enjekte etti ve iki hafta sonra retina oluştu.

PNAS dergisinde yayımlanan araştırmaya imza atanlardan Profesör Robert MacLaren, insanlarda bu tedavinin uygulanmasının zaman alacağının belirtildiği sonucun, tamamen kör farelere hücre naklederek ışığa duyarlı tabakanın yeniden oluşturulabildiğinin ilk kanıtı olduğunu vurguladı.

Daha önce retinası kısmen zarar görmüş farelere yapılan araştırmalarda da benzer sonuçlar alındığını hatırlatan MacLaren, bu araştırmanın bilgisayar ekranını onarmaktan çok, piksellerin tek tek onarılmasına benzediğine dikkati çekti.

Geçen yıl, Londra Üniversitesi'ne bağlı Göz Hekimliği Enstitüsü'nden bilimadamları genç ve sağlıklı bir fareden aldıkları hücreleri, gece körlüğü olan bir farenin retinalarına doğrudan enjekte etmiş, 4-6 hafta sonra her altı hücreden birinin beyne görüntü iletmeye başladığını belirlemişti.i.